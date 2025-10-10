USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»

19:51 415

Продолжая свою деятельность в направлении расширения услуг цифрового банкинга и повышения удовлетворенности клиентов, ОАО ТуранБанк предоставил функционал «Открытый банкинг» для своих клиентов через мобильное приложение.

Таким образом, новый функционал позволяет клиентам с их согласия централизованно контролировать свои счета в других банках и информацию о платежных операциях, совершенных по этим счетам, через мобильное приложение «ТуранБанк» и интернет-банкинг. Клиенты могут легко отслеживать свой баланс, историю транзакций и общее финансовое положение через приложение, а также самостоятельно устанавливать срок предоставления информации (от 30 до 90 дней).

Концепция «Открытый банкинг» значительно упрощает доступ к финансовым услугам, обеспечивает безопасный обмен информацией между банками и компаниями Fintex, а также стимулирует развитие инновационных финансовых услуг в цифровой финансовой экосистеме.

ОАО ТуранБанк продолжит предоставлять своим клиентам надежные и гибкие услуги, используя современные банковские решения и инновационные подходы. ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 22 точках продаж. 

Подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить на его официальном сайте или страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 8047
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 507
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 2304
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; обновлено 20:13
20:13 2314
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 416
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 1813
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3164
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 3001
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 3602
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 3504
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 5661

