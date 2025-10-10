ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»

Продолжая свою деятельность в направлении расширения услуг цифрового банкинга и повышения удовлетворенности клиентов, ОАО ТуранБанк предоставил функционал «Открытый банкинг» для своих клиентов через мобильное приложение.

Таким образом, новый функционал позволяет клиентам с их согласия централизованно контролировать свои счета в других банках и информацию о платежных операциях, совершенных по этим счетам, через мобильное приложение «ТуранБанк» и интернет-банкинг. Клиенты могут легко отслеживать свой баланс, историю транзакций и общее финансовое положение через приложение, а также самостоятельно устанавливать срок предоставления информации (от 30 до 90 дней).

Концепция «Открытый банкинг» значительно упрощает доступ к финансовым услугам, обеспечивает безопасный обмен информацией между банками и компаниями Fintex, а также стимулирует развитие инновационных финансовых услуг в цифровой финансовой экосистеме.

ОАО ТуранБанк продолжит предоставлять своим клиентам надежные и гибкие услуги, используя современные банковские решения и инновационные подходы. ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 22 точках продаж.

