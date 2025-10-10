Союзники Киева все больше платят Москве

За первые восемь месяцев этого года - с января по август - импорт Евросоюза составил 11,4 млрд евро.

Семь из 27 стран-членов ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом. Такие данные приводятся в анализе агентства Reuters, основанном на статистике Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) - независимой организации в Хельсинки.

Франция увеличила закупки российских энергоресурсов на 40% - до 2,2 млрд евро, Нидерланды - на 72%, до 498 млн евро. В Бельгии рост составил 3%, в Хорватии - 55%, в Румынии - 57% и Португалии - 167%. На Венгрию и Словакию, которые поддерживают тесные связи с РФ и отвергают идею полного отказа от российского газа, приходится 5 млрд евро от общей суммы. В Венгрии стоимость импорта выросла на 11%.

Министерство энергетики Бельгии объяснило, что рост был вызван отдельными санкциями ЕС. В связи с ними поступающий сжиженный природный газ (СПГ) должен был разгружаться в Бельгии, а не перегружаться с судна на судно для дальнейшей транспортировки до конечного пункта назначения.

Министерство энергетики Франции сообщило Reuters, что показатели выросли, поскольку она обслуживала клиентов в других странах. Часть французского импорта из России отправляется дальше в Германию, считают аналитики Kpler.

Представитель компании SEFE, которая управляет 10% газотранспортной сети Германии, подтвердил, что компания импортирует российский газ через Францию и Бельгию.

Министерство экономики Германии сообщило Reuters, что приветствует усилия ЕС по постепенному отказу от импорта российских энергоресурсов. В то же время SEFE связана долгосрочным контрактом на покупку СПГ у российского «Ямал СПГ» без возможности расторжения соглашения.

Правительство Нидерландов заявило, что поддерживает планы ЕС по полному отказу от российских поставок. Но пока эти предложения не закреплены в законодательстве ЕС, власти не в силах заблокировать существующие контракты между европейскими энергетическими компаниями и российскими поставщиками, заявили в кабмине.

По данным CREA, общий объем импорта российских энергоресурсов в ЕС с 2022 года превысил в ценовом выражении 213 млрд евро. За тот же период, по данным немецкого экономического аналитического центра Kiel Institute, блок выделил Киеву 167 млрд евро финансовой, военной и гуманитарной помощи.

До полномасштабного вторжения России в Украину блок импортировал российские энергоресурсы на сумму более 133 млрд евро, следует из данных CREA.

Новый пакет санкций ЕС против России за ее войну против Украины предусматривает полный отказ от российского сжиженного газа к 2027 году, а также ограничение на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза. Если документ будет утвержден, то он обяжет государства-члены, включая Венгрию и Словакию, разработать национальные стратегии по прекращению закупок российских энергоресурсов.