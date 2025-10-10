USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Первый автомобиль Zeekr 001 в лотерее Bakcell передан победителю

20:14 555

Лидер инноваций Bakcell в рамках своей мегалотереи вручил первый автомобиль Zeekr 001 его новому владельцу. Победителем, выбранным с помощью искусственного интеллекта, стал Джафар Джафарзаде, который сегодня получил свой автомобиль. 

Но это только начало, и в ближайшие недели еще 12 автомобилей Zeekr 001 найдут своих счастливых обладателей.

Абоненты Bakcell принимают участие в лотерее, приобретая пакеты «Шанс». Участники получают возможность выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 - каждую неделю и Porsche Cayenne - в финале. 

На данный момент один участник уже выиграл Zeekr 001, шесть участников - iPhone 17. Следующим победителем можешь стать ты! 

Приумножь свои шансы прямо сейчас! 

Купи пакет «Шанс» и присоединись к числу победителей: 

• Пакет «Шанс» за 1 AZN - 3 шанса + 10 внутрисетевых минут → *808#3#YES 

• Пакет «Шанс» за 5 AZN - 25 шансов + 100 внутрисетевых минут → *808#25#YES 

• Пакет «Шанс» за 20 AZN - 150 шансов + 400 внутрисетевых минут → *808#150#YES 

Подробнее на сайте: lotereya.bakcell.com 

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 8052
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 511
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 2310
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; обновлено 20:13
20:13 2319
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 416
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 1814
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3166
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 3001
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 3604
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 3504
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 5662

ЭТО ВАЖНО

Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 8052
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 511
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 2310
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; обновлено 20:13
20:13 2319
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 416
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 1814
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3166
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 3001
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 3604
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 3504
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 5662
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться