Первый автомобиль Zeekr 001 в лотерее Bakcell передан победителю

Лидер инноваций Bakcell в рамках своей мегалотереи вручил первый автомобиль Zeekr 001 его новому владельцу. Победителем, выбранным с помощью искусственного интеллекта, стал Джафар Джафарзаде, который сегодня получил свой автомобиль.
Но это только начало, и в ближайшие недели еще 12 автомобилей Zeekr 001 найдут своих счастливых обладателей.
Абоненты Bakcell принимают участие в лотерее, приобретая пакеты «Шанс». Участники получают возможность выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 - каждую неделю и Porsche Cayenne - в финале.
На данный момент один участник уже выиграл Zeekr 001, шесть участников - iPhone 17. Следующим победителем можешь стать ты!
• Пакет «Шанс» за 1 AZN - 3 шанса + 10 внутрисетевых минут → *808#3#YES
• Пакет «Шанс» за 5 AZN - 25 шансов + 100 внутрисетевых минут → *808#25#YES
• Пакет «Шанс» за 20 AZN - 150 шансов + 400 внутрисетевых минут → *808#150#YES
