Первый автомобиль Zeekr 001 в лотерее Bakcell передан победителю

Лидер инноваций Bakcell в рамках своей мегалотереи вручил первый автомобиль Zeekr 001 его новому владельцу. Победителем, выбранным с помощью искусственного интеллекта, стал Джафар Джафарзаде, который сегодня получил свой автомобиль.

Но это только начало, и в ближайшие недели еще 12 автомобилей Zeekr 001 найдут своих счастливых обладателей.