В Кремле рассказали, как Путин пошел на «определенные уступки»

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске выразил готовность пойти на «уступки» с целью прекращения боевых действий в Украине. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Мы там [в Анкоридже] пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это, — сказал Ушаков. — Уступка или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев».

Выступая на саммите СНГ в Душанбе, Путин заявил, что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске.

Путин встретился с Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. Одной из тем обсуждения двух лидеров стала война в Украине. Лидеры не достигли никакого соглашения, но отметили продуктивность переговоров.