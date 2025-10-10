Трамп зол на Китай и передумал встречаться с Си

Причиной он назвал политику китайского руководства в вопросе управления активами за рубежом, в том числе на рынке редкоземельных металлов.

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но сейчас, похоже, нет причин для этого», — сообщил глава Белого дома в своем посте в Truth Social.

«В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся очень враждебными и рассылают письма в страны по всему миру, в которых хотят ввести экспортный контроль для каждого элемента производства, связанного с редкоземельными элементами, и практически для всего остального, о чем они могут подумать, даже если это не производится в Китае», — заявил президент США.

Трамп назвал шаги китайского руководства «неожиданными» на фоне «хороших» отношений с Китаем в течение последнего полугодия.

Ранее стало известно, что Министерство коммерции КНР с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

Трамп заявил, что будет вынужден финансово противодействовать «враждебному приказу» Китая и рассматривает в качестве одной из мер «массированное повышение пошлин» на китайские товары. Трамп добавил, что у США есть ответ на каждый элемент, который «Китай смог монополизировать»: «В конечном счете, хотя это и может быть болезненно, в итоге это будет очень хорошо для США».