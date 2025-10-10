USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Трамп зол на Китай и передумал встречаться с Си

20:28 555

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

Причиной он назвал политику китайского руководства в вопросе управления активами за рубежом, в том числе на рынке редкоземельных металлов.

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но сейчас, похоже, нет причин для этого», — сообщил глава Белого дома в своем посте в Truth Social.

«В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся очень враждебными и рассылают письма в страны по всему миру, в которых хотят ввести экспортный контроль для каждого элемента производства, связанного с редкоземельными элементами, и практически для всего остального, о чем они могут подумать, даже если это не производится в Китае», — заявил президент США.

Трамп назвал шаги китайского руководства «неожиданными» на фоне «хороших» отношений с Китаем в течение последнего полугодия.

Ранее стало известно, что Министерство коммерции КНР с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

Трамп заявил, что будет вынужден финансово противодействовать «враждебному приказу» Китая и рассматривает в качестве одной из мер «массированное повышение пошлин» на китайские товары. Трамп добавил, что у США есть ответ на каждый элемент, который «Китай смог монополизировать»: «В конечном счете, хотя это и может быть болезненно, в итоге это будет очень хорошо для США».

Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 8055
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 512
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 2314
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; обновлено 20:13
20:13 2321
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 416
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 1814
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3168
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 3002
Путин о поставках Украине Tomahawk
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 3604
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 3504
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности
14:55 5663

