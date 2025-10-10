USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

События на Ближнем Востоке «уронили» нефть

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,5% — до $62,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:34 по Баку.

Brent торгуется ниже отметки $63 за баррель впервые более чем за четыре месяца, в предыдущий раз такое было 30 мая 2025 года. Нефть падает на фоне осторожного оптимизма относительно ослабления напряженности на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $60 за баррель впервые с 30 мая. Это следует из данных Investing.com.

Израиль и ХАМАС подписали в четверг соглашение о прекращении огня в рамках первого этапа программы президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. По соглашению, которое правительство Израиля ратифицировало в пятницу, боевые действия прекратятся, Израиль частично выведет войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников. Это важный шаг на пути к мирному соглашению, направленному на прекращение конфликта в секторе Газа, дестабилизирующего Ближний Восток, откуда поставляется треть мировой нефти, подчеркивает Bloomberg.

