Победитель «Евровидения» попал под российский обстрел

«Я спал в убежище отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время этого пребывания. Киев - одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал», - написал он в Instagram, опубликовав фото из убежища.

Певец при этом заявил, что запланированный на 10 октября его концерт состоится.

В ночь на 10 октября РФ нанесла комбинированный удар по Украине с применением дронов и ракет. Одной из целей россиян был Киев. После удара в украинской столице наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.