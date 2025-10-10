USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Победитель «Евровидения» попал под российский обстрел

20:52 437

Победитель «Евровидения-2024», швейцарский певец Nemo попал под обстрел в Киеве.

УНИАН передает, что исполнитель накануне впервые приехал в украинскую столицу.

«Я спал в убежище отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время этого пребывания. Киев - одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал», - написал он в Instagram, опубликовав фото из убежища.

Певец при этом заявил, что запланированный на 10 октября его концерт состоится.

В ночь на 10 октября РФ нанесла комбинированный удар по Украине с применением дронов и ракет. Одной из целей россиян был Киев. После удара в украинской столице наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
21:08 8058
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 515
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 2317
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
20:13 2324
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 416
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 1814
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3170
Афганцы напомнили Пакистану о судьбе СССР
17:15 3004
Путин о поставках Украине Tomahawk
16:54 3606
Европа напомнила Таджикистану об ордере на арест Путина
16:46 3507
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
14:55 5665

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

