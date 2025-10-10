Азербайджан приветствует достижение Израилем и движением ХАМАС соглашения по прекращению огня в Газе, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

«Мы приветствуем достигнутое соглашение по Газе, предусматривающее прекращение огня, начало процесса освобождения заложников и заключенных, а также беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в анклав», - говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что все пункты соглашения будут должным образом выполнены.

В МИД добавили, что «Баку призывает активизировать усилия по достижению справедливого и прочного мира в регионе и приветствует посреднические усилия США, Турции, Катара и Египта в данном процессе».

В ночь на четверг, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.