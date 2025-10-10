USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Азербайджан приветствует...

21:15 1853

Азербайджан приветствует достижение Израилем и движением ХАМАС соглашения по прекращению огня в Газе, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

«Мы приветствуем достигнутое соглашение по Газе, предусматривающее прекращение огня, начало процесса освобождения заложников и заключенных, а также беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в анклав», - говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что все пункты соглашения будут должным образом выполнены.

В МИД добавили, что «Баку призывает активизировать усилия по достижению справедливого и прочного мира в регионе и приветствует посреднические усилия США, Турции, Катара и Египта в данном процессе».

В ночь на четверг, 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить большую группу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
22:35 955
Азербайджан против Франции в Париже
Азербайджан против Франции в Париже обновлено
23:10 4946
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести видео
21:36 2588
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном видео; обновлено 19:24
19:24 15782
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 10066
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 1454
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 3609
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; дополнено
20:13 3739
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 678
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 2503
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3965

