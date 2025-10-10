В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести

Взрыв произошел на заводе Accurate Energetic Systems. Причина пока неизвестна. Специалисты не сразу смогли попасть на территорию завода из-за продолжающихся взрывов.

На заводе по производству взрывчатых веществ военного назначения в американском штате Теннесси прогремел мощный взрыв, погибли несколько человек, точное число жертв не приводится, еще около 20 пропали без вести, сообщают американские СМИ.

Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис уточнил, что без вести пропали по меньшей мере 19 человек, еще несколько были госпитализированы.

По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, взрывов было несколько — за мощным первым последовали небольшие.

Завод Accurate Energetic Systems, как сообщается на его сайте, занимается производством взрывчатых веществ, а также разработкой высококачественной энергетической продукции, используемой как в оборонной промышленности, так и в коммерческих целях. По данным публичных реестров, уточняет The Washington Post, компания продавала вооруженным силам США различные виды боеприпасов, включая динамит, противопехотные мины и взрывной порох для снарядов крупного калибра.