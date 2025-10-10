Крупный нефтяной терминал в Крыму все еще горит

В Феодосии (аннексированный Крым) продолжает гореть Морской нефтяной терминал, который ВСУ атаковали беспилотниками в ночь на 6 октября. Его не могут потушить пятые сутки, передает The Moscow Times со ссылкой на очевидцев.

Также очаги фиксирует сервис спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS.

Ранее сообщалось, что в результате удара загорелись как минимум два резервуара с топливом, были эвакуированы 250 жителей близлежащих районов.

Нефтебаза в Феодосии является крупнейшей в Крыму. На ней может храниться до 250 тысяч тонн топлива, которым снабжается как российский флот, так и сухопутные войска. До этого ВСУ атаковали терминал в октябре прошлого года.

29 сентября 2025 года на терминале в Феодосии произошел пожар: загорелся резервуар с остатками дизельного топлива. Огонь распространился на площади 638 кв.м. Назначенные Россией «власти» Крыма утверждали, что пожар не был связан с атакой беспилотников — его причиной стало «нарушение технологии сварочных работ». Возгорание ликвидировали на следующие сутки.