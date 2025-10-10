USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Опять 0:5. Сборная Азербайджана U-21 крупно проиграла Чехии

Отдел спорта
22:05 635

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2027.

В чешском городе Карвина наша команда проиграла Чехии со счетом 0:5. Сборная Азербайджана, которую после перехода Айхана Аббасова в национальную команду доверили Рашаду Эйюбову, держалась до 40-й минуты. Пропустившие первый гол за пять минут до конца первого тайма азербайджанские футболисты после перерыва еще четыре раза вынимали мяч из своих ворот.

Азербайджан и Чехия выступают в отборочной группе «B». После стартового поражения от Португалии со счетом 0:5 сборная Азербайджана дома сыграла вничью с Болгарией (1:1). И вот теперь очередные выездные 0:5.

Следующую игру наша молодежка проведет 14 октября в Баку против Шотландии. Пока с 1 очком мы занимаем 5-е место в группе, опережая лишь Гибралтар.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
22:35 960
Азербайджан против Франции в Париже
Азербайджан против Франции в Париже обновлено
23:10 4954
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести видео
21:36 2592
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном видео; обновлено 19:24
19:24 15785
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 10069
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 1456
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 3615
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; дополнено
20:13 3741
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 678
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 2506
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3967

ЭТО ВАЖНО

Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
22:35 960
Азербайджан против Франции в Париже
Азербайджан против Франции в Париже обновлено
23:10 4954
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести видео
21:36 2592
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном видео; обновлено 19:24
19:24 15785
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 10069
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 1456
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 3615
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; дополнено
20:13 3741
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 678
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 2506
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться