Опять 0:5. Сборная Азербайджана U-21 крупно проиграла Чехии

В чешском городе Карвина наша команда проиграла Чехии со счетом 0:5. Сборная Азербайджана, которую после перехода Айхана Аббасова в национальную команду доверили Рашаду Эйюбову, держалась до 40-й минуты. Пропустившие первый гол за пять минут до конца первого тайма азербайджанские футболисты после перерыва еще четыре раза вынимали мяч из своих ворот.

Азербайджан и Чехия выступают в отборочной группе «B». После стартового поражения от Португалии со счетом 0:5 сборная Азербайджана дома сыграла вничью с Болгарией (1:1). И вот теперь очередные выездные 0:5.

Следующую игру наша молодежка проведет 14 октября в Баку против Шотландии. Пока с 1 очком мы занимаем 5-е место в группе, опережая лишь Гибралтар.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ