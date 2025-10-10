Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет

«Наша задача после ударов – отвечать… Наша задача, прежде всего, защищать себя…» - сказал Зеленский.

Украина после обстрелов Россией энергообъектов должна дать ответ. Так президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос УНИАН, может ли в Москве произойти блэкаут после сегодняшнего удара РФ по украинской энергетике.

Президент Украины подчеркнул, что РФ накапливала средства поражения и ждала дождя и тумана, поскольку такая погода мешает ПВО, в частности авиации: «Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать».

Зеленский также рассказал на брифинге, что во время последней встречи c президентом США Дональдом Трампом он обсуждал возможность передачи не только дальнобойных ракет Tomahawk, но и других вооружений.

«Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей встречи в Нью-Йорке не только о «Томагавках». Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS. На самом деле, когда у вас, например, скажем, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами, — это ничто», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Ответ Трампа он не привел, но добавил, что Киев надеется на положительный ответ. На переговоры в США вскоре отправится специальная украинская делегация, напомнил Зеленский.

Он также сообщил, что Украине необходимо защищать противовоздушной обороной 203 ключевых объекта. Речь идет только о ключевых объектах — энергетики, газоснабжения, водоснабжения и т.п., пояснил он и добавил, что в целом в защите от атак с воздуха нуждаются гораздо больше объектов.

Сколько и какие объекты уже защищены, Зеленский не уточнил.

Накануне энергетическая инфраструктура сразу нескольких регионов Украины стала целью массированного удара российской армии. С массовыми аварийными отключениями электроэнергии столкнулись жители и предприятия Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Черниговской областей.