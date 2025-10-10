USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Люди Трампа у Стены Плача

фото; видео
22:57 283

Находящиеся в Израиле после завершения переговоров в Египте спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Стену Плача и вознесли молитву «за завершение сделки и возвращение похищенных: живых к своим семьям, а павших – к погребению в земле Израиля», пишут израильские СМИ.

Уиткофф заявил, что молится, «чтобы новая глава в истории региона, которая открывается сейчас, полностью реализовала свой потенциал для достижения мира – да будут лидеры наделены дальновидностью и мужеством».

Кушнер, посетивший Стену Плача вместе со своей супругой Иванкой, дочерью президента Трампа, сказал: «Я молюсь за мир на Ближнем Востоке, желаю президенту Трампу стойкости и дальновидности, прошу, чтобы жизни были спасены».

Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
22:35 964
Азербайджан против Франции в Париже
Азербайджан против Франции в Париже обновлено
23:10 4960
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести видео
21:36 2595
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном видео; обновлено 19:24
19:24 15786
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 10075
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 1457
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 3616
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; дополнено
20:13 3744
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 678
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 2507
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3968

