Люди Трампа у Стены Плача

Находящиеся в Израиле после завершения переговоров в Египте спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Стену Плача и вознесли молитву «за завершение сделки и возвращение похищенных: живых к своим семьям, а павших – к погребению в земле Израиля», пишут израильские СМИ.

Уиткофф заявил, что молится, «чтобы новая глава в истории региона, которая открывается сейчас, полностью реализовала свой потенциал для достижения мира – да будут лидеры наделены дальновидностью и мужеством».

Кушнер, посетивший Стену Плача вместе со своей супругой Иванкой, дочерью президента Трампа, сказал: «Я молюсь за мир на Ближнем Востоке, желаю президенту Трампу стойкости и дальновидности, прошу, чтобы жизни были спасены».