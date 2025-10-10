USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Нобелевский комитет начал расследование

23:07 360

Нобелевский комитет проверит возможную утечку информации на фоне аномального роста ставок на лауреата премии мира Марию Корину Мачадо, заявил Aftenposten директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Согласно информации издания, в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на сайте крупнейшей платформы для ставок на исход событий Polymarket начали резко расти ставки на лидера венесуэльской оппозиции. За два часа вероятность присуждения премии Мачадо выросла с 3,75 до 72,8%. На победу венесуэльского политика было сделано несколько крупных ставок, одна из которых превысила $67 тыс.

Глава Нобелевского института заявил, что комитет будет расследовать случившееся, и выразил мнение, что, вероятно, речь идет о «цифровой утечке» информации.

6 октября стало известно, что Нобелевский комитет окончательно утвердил лауреата премии мира 2025 года. 10 октября было объявлено, что лауреатом Нобелевской премии мира стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».

Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
22:35 966
Азербайджан против Франции в Париже
Азербайджан против Франции в Париже обновлено
23:10 4964
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести видео
21:36 2597
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном видео; обновлено 19:24
19:24 15786
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 10075
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 1457
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 3616
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; дополнено
20:13 3746
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 678
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 2507
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3968

ЭТО ВАЖНО

Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
22:35 966
Азербайджан против Франции в Париже
Азербайджан против Франции в Париже обновлено
23:10 4964
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести
В Америке взорвался военый завод: много погибших и пропавших без вести видео
21:36 2597
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном видео; обновлено 19:24
19:24 15786
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
21:08 10075
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
События на Ближнем Востоке «уронили» нефть
20:45 1457
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
Лидеры арабского мира отказались от саммита в Москве
18:32 3616
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день
Впервые Азербайджан одержал над Арменией две победы в один день Выиграли и мужчины, и женщины; дополнено
20:13 3746
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
ТуранБанк представил функционал «Открытый банкинг»
19:51 678
Возобновили дело Анара Асадли
Возобновили дело Анара Асадли
18:45 2507
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
Хирургу Мехтиеву вынесли приговор
17:36 3968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться