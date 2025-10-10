Нобелевский комитет начал расследование

Нобелевский комитет проверит возможную утечку информации на фоне аномального роста ставок на лауреата премии мира Марию Корину Мачадо, заявил Aftenposten директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Согласно информации издания, в ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, на сайте крупнейшей платформы для ставок на исход событий Polymarket начали резко расти ставки на лидера венесуэльской оппозиции. За два часа вероятность присуждения премии Мачадо выросла с 3,75 до 72,8%. На победу венесуэльского политика было сделано несколько крупных ставок, одна из которых превысила $67 тыс.

Глава Нобелевского института заявил, что комитет будет расследовать случившееся, и выразил мнение, что, вероятно, речь идет о «цифровой утечке» информации.

6 октября стало известно, что Нобелевский комитет окончательно утвердил лауреата премии мира 2025 года. 10 октября было объявлено, что лауреатом Нобелевской премии мира стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле».