Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Украина готова к перемирию на время Олимпиады

10 октября 2025, 23:32

Украина поддерживает идею Италии относительно всемирного перемирия во время проведения зимних Олимпийских игр, которые состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.

Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина.

«Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время олимпийского перемирия. Россия начинала вторжение в Украину во время олимпийского перемирия», - сказал спикер украинского МИД.

Тихий подчеркнул, что Украина готова к перемирию «не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас». Спикер напомнил, что власти Украины согласились на предложение США о прекращении огня, но Россия его «игнорирует»: «Если России для этого нужно «олимпийское перемирие», то пусть будет олимпийское. Но мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады…»

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна предлагает объявить перемирие во всех войнах на время зимней Олимпиады-2026. «В связи с Олимпийскими играми в Милане и Кортине мы подаем в ООН предложение об олимпийском перемирии для всех войн - в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Мы должны быть борцами за мир», - сказал Таяни.

