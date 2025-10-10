Латвия высылает более 800 россиян

Власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября, так как они не стали подтверждать знание латышского языка и проходить обязательную проверку безопасности.

C 2022 года латвийские власти дважды ужесточали правила проживания в стране для граждан России, внося поправки в закон об иммиграции. С 2024 года от россиян с ВНЖ в Латвии требовалось до 30 июня 2025 года запросить статус постоянного резидента Евросоюза. Для этого нужно было подтвердить знание латышского языка на уровне А2, предоставить биографические данные и пройти проверку безопасности. Обновленные требования касались 30 тысяч человек. Большая часть из них требования выполнила, около 2,6 тысячи покинули страну добровольно. 841 человек заявление на статус резидента не подал.

О том, что 841 человеку нужно будет до осени покинуть Латвию, власти страны сообщали в июле. Тогда отмечалось, что тем, кто желает остаться в Латвии и соответствует предъявляемым требованиям, по-прежнему можно подать заявление на ВНЖ.

Пуке добавила, что после 13 октября пребывание этих людей в Латвии станет незаконным, им закроют доступ к социальным услугам. Если они не покинут страну в срок без уважительной причины, впоследствии их могут принудительно депортировать.