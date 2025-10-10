USD 1.7000
Латвия высылает более 800 россиян

10 октября 2025, 23:49 851

Власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября, так как они не стали подтверждать знание латышского языка и проходить обязательную проверку безопасности.

Об этом в пятницу, 10 октября, изданию Politico сообщила Мадара Пуке, представляющая Управление по делам гражданства и миграции.

C 2022 года латвийские власти дважды ужесточали правила проживания в стране для граждан России, внося поправки в закон об иммиграции. С 2024 года от россиян с ВНЖ в Латвии требовалось до 30 июня 2025 года запросить статус постоянного резидента Евросоюза. Для этого нужно было подтвердить знание латышского языка на уровне А2, предоставить биографические данные и пройти проверку безопасности. Обновленные требования касались 30 тысяч человек. Большая часть из них требования выполнила, около 2,6 тысячи покинули страну добровольно. 841 человек заявление на статус резидента не подал.

О том, что 841 человеку нужно будет до осени покинуть Латвию, власти страны сообщали в июле. Тогда отмечалось, что тем, кто желает остаться в Латвии и соответствует предъявляемым требованиям, по-прежнему можно подать заявление на ВНЖ.

Пуке добавила, что после 13 октября пребывание этих людей в Латвии станет незаконным, им закроют доступ к социальным услугам. Если они не покинут страну в срок без уважительной причины, впоследствии их могут принудительно депортировать.

Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы
01:02 415
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном все еще актуально
10 октября 2025, 19:24 16832
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая обновлено 01:11
01:11 1847
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 627
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности, все еще актуально
10 октября 2025, 14:55 6710
Стань IT-специалистом с Holberton School Azerbaijan - обучение бесплатно!
Стань IT-специалистом с Holberton School Azerbaijan - обучение бесплатно!
00:31 674
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество обновлено 21:08
10 октября 2025, 21:08 11119
Сборная Азербайджана проиграла Франции с крупным, но приличным счетом
Сборная Азербайджана проиграла Франции с крупным, но приличным счетом видео, обновлено 00:39
00:39 7880
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?» все еще актуально
10 октября 2025, 12:50 5137
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа главная тема
10 октября 2025, 10:05 3302
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
10 октября 2025, 22:35 2250

