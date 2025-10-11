USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Трамп созывает саммит лидеров по Газе. Без Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Египет на следующей неделе планирует провести саммит лидеров по ситуации в секторе Газа. Об этом 10 октября сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что «президент Трамп планирует провести саммит с участием мировых лидеров по Газе во время визита в Египет на следующей неделе». По словам источников, «ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предположительно, участвовать не будет. Организацией встречи занимается президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Саммит может состояться 13 или 14 октября в Шарм-эш-Шейхе.

Официальные лица США уже подтвердили намерение Трампа посетить саммит в Египте. Согласно планам американского президента, утром 13 октября он прибудет в Израиль, где выступит с речью перед Кнессетом и встретится с семьями заложников. В середине того же дня Трамп отправится в Египет, чтобы встретиться с ас-Сиси и принять участие в церемонии подписания вместе с другими гарантами (Египтом, Катаром и Турцией) мирного соглашения по Газе. По данным источников, саммит лидеров, скорее всего, состоится во вторник утром.

Reuters уточняет, что в ходе визита в Израиль и Египет Дональда Трампа будут сопровождать госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

