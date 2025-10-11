USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Вторая попытка Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Президент Республики назначил господина Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в заявлении. 

О переназначении Лекорню Елисейский дворец объявил вскоре после того, как истекли 48 часов, отпущенные Макроном самому себе на назначение нового премьера. После заявления Елисейского дворца Лекорню написал в X, что принимает «вверенную ему миссию из чувства долга».

Переназначению Лекорню днем в пятницу, 10 октября, предшествовала встреча президента Франции с лидерами всех представленных в парламенте политических партий, кроме ультраправых и ультралевых. Целью встречи было договориться о планах нового правительства, которое сможет принять бюджет до конца года, опираясь на поддержку большинства депутатов, передает BBC.

После прошлогодних выборов во Франции ни одна из партий не имеет абсолютного большинства в Национальном собрании. За год с небольшим в стране ушло в отставку три премьер-министра, все они были правоцентристами.

Французский премьер подал прошение об отставке утром 6 октября - через несколько часов после того, как представил свой кабинет, и спустя менее чем месяц после назначения на пост главы правительства. Отставку французские СМИ назвали «ударом грома» — впервые премьер складывает полномочия всего за несколько часов до первого заседания кабинета в Елисейском дворце и до своей большой политической речи в Национальной ассамблее.

Эммануэль Макрон намеревался распустить парламент, если сегодня ему не удалось бы вернуть Лекорню на должность, утверждало издание Le Parisien со ссылкой на источники. Отставка привела к правительственному кризису в Пятой республике, а также к обсуждениям возможной отставки самого Макрона.

Не просто Мария
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Сборная Азербайджана проиграла Франции с крупным, но приличным счетом
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
Каждый осколок – уничтоженная душа
Зеленский после масштабного удара по Украине: Ответ будет
