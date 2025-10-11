Десятый финалист республиканского конкурса «Азеришыг»

Завершился еще один региональный тур республиканского конкурса профессионального мастерства среди энергетиков распределительных сетей, посвященного 10-летию ОАО «Азеришыг».
В ходе соревнований, прошедших в Нахчыванском региональном управлении энергетического обеспечения и сбыта (RETSI), был определен десятый финалист, рассказали в пресс-службе ОАО.
Открытие мероприятия состоялось на базе Babək Elektrik Şəbəkəsi (EŞ). В начале церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана. В ходе выступлений было отмечено, что проведение конкурса направлено на дальнейшее развитие профессиональных знаний и навыков специалистов.
Участникам напомнили о выдающемся вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в формирование и развитие электроэнергетической системы Азербайджана, а также о реформах, реализуемых под руководством президента Ильхама Алиева в течение последних десяти лет для совершенствования энергетического сектора страны. Кроме того, специалисты получили информацию о масштабных проектах, которые ОАО «Азеришыг» реализует на освобожденных территориях в течение последних пяти лет.
После официальной части стартовал первый этап конкурса. В интеллектуальном состязании приняли участие восемь команд Нахчыванского RETSI — Babək EŞ, Culfa EŞ, Kəngərli EŞ, Naxçıvan EŞ, Ordubad EŞ, Sədərək EŞ, Şahbuz EŞ и Şərur EŞ. Участники в течение одного часа отвечали на 55 теоретических вопросов.
Во втором этапе энергетики продемонстрировали свои профессиональные навыки, выполнив три практических задания.
По итогам обоих этапов победителем регионального тура Нахчыванского RETSI стала команда Şahbuz EŞ. Она получила право принять участие в финале республиканского конкурса профессионального мастерства, который пройдет в Гадруте.
«Азеришыг» проводит просветительские мероприятия и конкурсы во всех регионах Азербайджана. Подобные инициативы направлены на повышение уровня профессиональных знаний и навыков сотрудников компании, соблюдение правил безопасности и защиту человеческой жизни. В будущем такие мероприятия будут продолжены», - пообещали в ОАО.