Десятый финалист республиканского конкурса «Азеришыг»

В ходе соревнований, прошедших в Нахчыванском региональном управлении энергетического обеспечения и сбыта (RETSI), был определен десятый финалист, рассказали в пресс-службе ОАО.

Открытие мероприятия состоялось на базе Babək Elektrik Şəbəkəsi (EŞ). В начале церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана. В ходе выступлений было отмечено, что проведение конкурса направлено на дальнейшее развитие профессиональных знаний и навыков специалистов.

Участникам напомнили о выдающемся вкладе общенационального лидера Гейдара Алиева в формирование и развитие электроэнергетической системы Азербайджана, а также о реформах, реализуемых под руководством президента Ильхама Алиева в течение последних десяти лет для совершенствования энергетического сектора страны. Кроме того, специалисты получили информацию о масштабных проектах, которые ОАО «Азеришыг» реализует на освобожденных территориях в течение последних пяти лет.

После официальной части стартовал первый этап конкурса. В интеллектуальном состязании приняли участие восемь команд Нахчыванского RETSI — Babək EŞ, Culfa EŞ, Kəngərli EŞ, Naxçıvan EŞ, Ordubad EŞ, Sədərək EŞ, Şahbuz EŞ и Şərur EŞ. Участники в течение одного часа отвечали на 55 теоретических вопросов.