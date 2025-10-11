Трамп в союзе с Путиным против Нобеля

История с Нобелевской премией мира за 2025 год с объявлением победительницы, венесуэльской правозащитницы и видной деятельницы оппозиции Марии Мачадо, не закончилась.
Стало известно, что на сайте ставок Polymarket вероятность присуждения премии Мачадо в первые часы пятницы, дня объявления победителя, вдруг подскочила с 3,75% до 72,8%. Это означало, что кто-то сделал на нее высокие ставки. Отсюда возникло подозрение в утечке информации, что является абсолютно скандальным обстоятельством: весь процесс обсуждения и номинирования держится в глубокой тайне, и стенограммы работы Нобелевского комитета могут быть опубликованы лишь через 50 лет.
Руководитель Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен пообещал, что будет устроена тщательная проверка произошедшего, и предположил, что речь, скорее всего, идет о цифровой утечке. Все равно неприятно.
Ну и, конечно же, не смог удержаться от реакции на то, что награду пронесли мимо его носа, Дональд Трамп.
Казалось бы, самое умное и приличное, что можно было сделать в такой ситуации, это выступить с горячими поздравлениями в адрес Марии Мачадо. Администрация Трампа сейчас заняла очень резкую позицию в отношении действующего руководства Венесуэлы, к берегам латиноамериканской страны выслана корабельная группа, которая занята уничтожением судов, заподозренных в перевозке наркотиков – одного из основных бизнесов венесуэльской правящей верхушки и силовиков.
Мачадо – давний враг Николаса Мадуро и уже поэтому союзник Трампа, о чем она не преминула отметить в своей благодарности, распространенной в Сети, по поводу присуждения ей высокой премии: «Мы на пороге победы и сегодня больше, чем когда-либо, рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии».
Белый дом же, заявив, что Нобелевскому комитету «политика важнее мира», не только выдал раздражение своего босса, но и подверг сомнению достоинства Марии Мачадо, ее соответствие высоким требованиям премии. А сам Трамп, в общем, снял все вопросы о собственном соответствии, поблагодарив в соцсети Владимира Путина за его замечания о том, что Нобелевский комитет утратил свой авторитет, не выбрав его, Трампа, победителем. Мнение лидера, развязавшего первую кровавую войну с переделом границ в Европе после Второй мировой войны, человека, признанного военным преступником, для американского президента оказалось ценнее позиции Нобелевского комитета. Мнение Путина, который шлет Дональда Трампа подальше с его предложениями о прекращении боевых действий. Если кто-то думает, что в Осло забудут об этом и что через года шансы Трампа на победу будут выше, он думает неправильно.
Впрочем, уже в нынешнем пресс-релизе Нобелевского комитета по поводу победы венесуэлки содержатся слова, практически напрямую обращенные к Трампу:
«Мы живем в мире, где демократия находится на грани отступления, где все больше авторитарных режимов бросают вызов нормам и прибегают к насилию. Жесткая власть венесуэльского режима и его репрессии против населения не являются уникальными в мире. Мы видим одни и те же тенденции во всем мире: злоупотребления правовым государством со стороны тех, кто им управляет, притеснение свободных средств массовой информации, тюремное заключение критиков и стремление общества к авторитарному правлению и милитаризации…»
Пожалуй, в 2026 году Нобелевской премии 45/47 президенту США тоже не видать, как в 2027-м и 2028-м.