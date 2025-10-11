Трамп в союзе с Путиным против Нобеля

История с Нобелевской премией мира за 2025 год с объявлением победительницы, венесуэльской правозащитницы и видной деятельницы оппозиции Марии Мачадо, не закончилась. Стало известно, что на сайте ставок Polymarket вероятность присуждения премии Мачадо в первые часы пятницы, дня объявления победителя, вдруг подскочила с 3,75% до 72,8%. Это означало, что кто-то сделал на нее высокие ставки. Отсюда возникло подозрение в утечке информации, что является абсолютно скандальным обстоятельством: весь процесс обсуждения и номинирования держится в глубокой тайне, и стенограммы работы Нобелевского комитета могут быть опубликованы лишь через 50 лет.

Руководитель Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен пообещал, что будет устроена тщательная проверка произошедшего, и предположил, что речь, скорее всего, идет о цифровой утечке. Все равно неприятно. Ну и, конечно же, не смог удержаться от реакции на то, что награду пронесли мимо его носа, Дональд Трамп. Казалось бы, самое умное и приличное, что можно было сделать в такой ситуации, это выступить с горячими поздравлениями в адрес Марии Мачадо. Администрация Трампа сейчас заняла очень резкую позицию в отношении действующего руководства Венесуэлы, к берегам латиноамериканской страны выслана корабельная группа, которая занята уничтожением судов, заподозренных в перевозке наркотиков – одного из основных бизнесов венесуэльской правящей верхушки и силовиков. Мачадо – давний враг Николаса Мадуро и уже поэтому союзник Трампа, о чем она не преминула отметить в своей благодарности, распространенной в Сети, по поводу присуждения ей высокой премии: «Мы на пороге победы и сегодня больше, чем когда-либо, рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии».