Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
01:02 417

Дональд Трамп до такой степени хотел получить Нобелевскую премию мира, что поставил на уши весь мир. В пятницу никто больше ни о чем не думал, кроме как о решении Нобелевского комитета. Трамп грозил всеми возможными карами, если он не получит вожделенную премию. В США говорили, в шутку, конечно, что он вместо Гренландии захочет захватить Норвегию. А если серьезно, то уже точно поднимет пошлины на норвежские товары с нынешних 15 процентов до умопомрачительного уровня.

Трамп также говорил, что он не был уверен в получении награды, которая, по его словам, скорее всего, «достанется тому, кто ничего не сделал».

Популярность Марии взлетела три года назад, когда ее признали в качестве предводительницы оппозиционных сил Венесуэлы. Ее видели как посланницу Иисуса Христа. «Мария, помоги нам!» - бросались к ней на шею женщины по время предвыборных митингов

Но она досталась женщине - венесуэлке Марии Корине Мачадо, которая, по крайней мере, разгромила диктатора Николаса Мадуро на выборах в июле прошлого года, а ее протеже Эдмундо Гонсалес набрал вдвое больше голосов, чем венесуэльский президент. Трамп же во время своего первого срока и за нынешний период властвования ничего не смог сделать с автократом из дворца Мирафлорес. Его военные корабли у берегов Венесуэлы топят один за другим суденышки с предполагаемыми контрабандистами, а диктатор стоит как скала. Между тем жертвами обстрелов стал уже 21 человек, но на последнем судне, как объявил президент Колумбии Густаво Петро, были рыбаки его страны, а не торговцы кокаином.

58-летняя Мария Мачадо вышла из семьи преуспевающего предпринимателя Венесуэлы, чья компания была экспроприирована бывшим кумиром народа этой страны Уго Чавесом. Она заслужила национальное признание, когда на сессии Национальной Ассамблеи в 2012 году бросила Чавесу: «Экспроприация – это воровство». Тот поморщился: Aguila no caza mosca - «Орел не охотится за мухой».

Однако путь в политику Марии Корины отнюдь не был простым. На праймериз оппозиционных сил в том же 2012 году она получила лишь 3.81 процента голосов, а победителем стал губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Ей в течение ряда лет не помогали и радикальные мобилизации народа с целью свержения Мадуро.

Популярность Марии взлетела три года назад, когда ее признали в качестве предводительницы оппозиционных сил Венесуэлы. Ее видели как посланницу Иисуса Христа. «Мария, помоги нам!» - бросались к ней на шею женщины по время предвыборных митингов. Власти лишили ее телохранителей, и она появлялась на улицах городов без всякой охраны. «Железная женщина» - говорили о ней венесуэльцы.

Мария заслужила национальное признание, когда на сессии Национальной Ассамблеи в 2012 году бросила Чавесу: «Экспроприация – это воровство». Тот поморщился: Aguila no caza mosca - «Орел не охотится за мухой

Незадолго до последней президентской кампании власти запретили ей участие в выборах сроком на 15 лет. Тогда она выставила вместо себя малоизвестного Эдмундо Гонсалеса, скромного человека с обликом сельского учителя, и он набрал вдвое больше голосов, чем Мадуро, что было подтверждено подписными листами с 80 процентов избирательных участков. Если бы Мария сама шла на выборах, она просто размазала злобного правителя.

Сейчас «железная женщина» объявлена вне закона и вынуждена скрываться, но, как говорят другие оппозиционеры, она находится в Венесуэле. Эдмундо Гонсалес, избегая ареста, эмигрировал в Испанию. «Я в шоке, я не могу поверить в это», - написала она ему, узнав о присуждении ей Нобелевской премии мира.

В своем заявлении Нобелевский комитет подчеркнул, что мужество Марии Корины Мачадо особенно ценно в мире, где демократия подвергается постоянным атакам и вынуждена отступать. В этом, по словам председателя норвежского Нобелевского комитета Йоргена Ватне Фриднеса «многие увидят послание не только Каракасу, но и Вашингтону и другим столицам, где демократические нормы оказались под напряжением».

Мария Корина Мачадо, получившая столь престижную премию, кстати, не входила в короткий список главных претендентов. На первом месте там стояла организация из Судана, которая борется за преодоление гуманитарного кризиса, вызванного войной в этой африканской стране, за ней следовали «Врачи без границ», а дальше Юлия Навальная и Международный трибунал юстиции. На пятом был президент США Дональд Трамп.

