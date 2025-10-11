Не просто Мария

Дональд Трамп до такой степени хотел получить Нобелевскую премию мира, что поставил на уши весь мир. В пятницу никто больше ни о чем не думал, кроме как о решении Нобелевского комитета. Трамп грозил всеми возможными карами, если он не получит вожделенную премию. В США говорили, в шутку, конечно, что он вместо Гренландии захочет захватить Норвегию. А если серьезно, то уже точно поднимет пошлины на норвежские товары с нынешних 15 процентов до умопомрачительного уровня. Трамп также говорил, что он не был уверен в получении награды, которая, по его словам, скорее всего, «достанется тому, кто ничего не сделал».

Но она досталась женщине - венесуэлке Марии Корине Мачадо, которая, по крайней мере, разгромила диктатора Николаса Мадуро на выборах в июле прошлого года, а ее протеже Эдмундо Гонсалес набрал вдвое больше голосов, чем венесуэльский президент. Трамп же во время своего первого срока и за нынешний период властвования ничего не смог сделать с автократом из дворца Мирафлорес. Его военные корабли у берегов Венесуэлы топят один за другим суденышки с предполагаемыми контрабандистами, а диктатор стоит как скала. Между тем жертвами обстрелов стал уже 21 человек, но на последнем судне, как объявил президент Колумбии Густаво Петро, были рыбаки его страны, а не торговцы кокаином. 58-летняя Мария Мачадо вышла из семьи преуспевающего предпринимателя Венесуэлы, чья компания была экспроприирована бывшим кумиром народа этой страны Уго Чавесом. Она заслужила национальное признание, когда на сессии Национальной Ассамблеи в 2012 году бросила Чавесу: «Экспроприация – это воровство». Тот поморщился: Aguila no caza mosca - «Орел не охотится за мухой». Однако путь в политику Марии Корины отнюдь не был простым. На праймериз оппозиционных сил в том же 2012 году она получила лишь 3.81 процента голосов, а победителем стал губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Ей в течение ряда лет не помогали и радикальные мобилизации народа с целью свержения Мадуро. Популярность Марии взлетела три года назад, когда ее признали в качестве предводительницы оппозиционных сил Венесуэлы. Ее видели как посланницу Иисуса Христа. «Мария, помоги нам!» - бросались к ней на шею женщины по время предвыборных митингов. Власти лишили ее телохранителей, и она появлялась на улицах городов без всякой охраны. «Железная женщина» - говорили о ней венесуэльцы.