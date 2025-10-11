Когда мир хуже войны

Два года кровавого конфликта в Газе, перекроившего карту всего Ближнего Востока, завершились не триумфом, но патом. Это горькое, молчаливое признание обеими сторонами простой истины: чистая военная победа оказалась миражом. Родившееся на наших глазах перемирие — не прочный мир, а лишь хрупкий мост, наспех переброшенный через пропасть взаимной ненависти. Мост, сотканный скорее из усталости, чем из надежды. И первый же шаг по нему — болезненный обмен «живых на мертвых, плененных на осужденных» — станет испытанием на прочность для всей этой хрупкой конструкции. Устоит ли она? Увы, история Ближнего Востока учит скепсису: самые проработанные соглашения нередко разбиваются о суровый молоток повседневности. Инженерный расчет плана, скрепленного подписями в Шарм-эш-Шейхе, безупречен на бумаге. Но его устойчивость определится первым же инцидентом на КПП, первым спором из-за имени в списке для обмена. А ведь ключевые, дальнейшие шаги еще даже не обсуждались. Продержится ли хрупкое прекращение огня? Удержится ли ХАМАС от искушения его нарушить?

Пока же очевидны лишь первоначальные, но уже необратимые итоги войны. Ближний Восток стал иным до неузнаваемости. И прежним ему не быть. Война оставила после себя принципиально иную реальность, создав набор новых, зачастую трагических, отправных точек для любого будущего урегулирования. Кровавый счет войны несопоставим, но одинаково невосполним. По данным правительства Израиля, его потери на различных фронтах составили почти 2000 человек. В секторе Газа, по сведениям местного Минздрава, число погибших палестинцев превысило 67 000. Еще несколько тысяч человек погибли на Западном берегу, в Ливане, Иране, Сирии и Йемене. Из 255 заложников, захваченных 7 октября, 148 были возвращены живыми, а тела 59 — извлечены. Горькой надеждой остается судьба двадцати из оставшихся 48 заложников, которых еще считают живыми. При этом Газа лежит в руинах. Практически вся инфраструктура обращена в пыль, большинство домов систематически снесены. Все двухмиллионное население сектора стало беженцами в пределах его границ. Хотя недавний всплеск гуманитарной помощи остановил наступление голода, гуманитарная катастрофа остается одной из самых тяжелых в современном мире.

ХАМАС не был уничтожен, но потерпел сокрушительное военное поражение. Группировка потеряла большую часть своих штурмовых бригад и тяжелого вооружения. Его способность устроить еще одно «7 октября» теперь сведена на нет. Его политический авторитет в Газе подорван, он оказался в изоляции в арабском мире и впервые вынужден согласиться на отказ от единоличной власти и частичное разоружение. Итоги для палестинского народа оказались парадоксальны и раздвоены. С одной стороны, международная поддержка их прав и государственности достигла невиданного уровня — Палестину признали более десятка новых стран. С другой, на земле палестинцы в Газе стали беженцами у себя дома, а их братья на Западном берегу живут в условиях ужесточающихся репрессий. Война выплеснулась за пределы Газы, став детонатором тектонических сдвигов. В Иране двенадцать дней бомбардировок нанесли чувствительный урон ядерной программе и потрясли основы режима. В Ливане Израиль устранил лидера «Хезболлы», обезглавил ее командование и подорвал политическое влияние, расчистив путь к власти прозападному правительству. В Сирии режим Асада, лишившийся прочной поддержки, пал под натиском повстанцев после полувека у власти, и новое правительство в Дамаске впервые за четверть века ведет прямые переговоры с Израилем. В Ираке проиранские ополченцы были вынуждены отступить. Лишь в Йемене хуситы, выдержав воздушную кампанию, сохранили потенциал служить угрозой. В Катаре же провальный израильский авиаудар сплотил монархии Залива в едином стремлении остановить войну.