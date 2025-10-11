Волна увольнений в Америке

В Соединенных Штатах началась волна увольнений в госструктурах, сообщил директор бюджетного управления Белого дома Расс Воут в соцсети X.

Представитель ведомства сказал телеканалу NBC News, что увольнения будут существенными. Сокращения, по его словам, затронут сотрудников министерств внутренних дел, внутренней безопасности, финансов, образования, энергетики, жилищного строительства и городского развития, здравоохранения и социальных служб, а также Агентства по охране окружающей среды. Сколько людей уволят, неизвестно. Ведущие профсоюзы пригрозили Белому дому судебным иском и заявили о незаконности увольнений.

Увольнения связаны с шатдауном, который длится в США уже почти 10 дней. Обычно на время приостановки работы правительства госслужащих не сокращают, а отправляют в неоплачиваемые отпуска.