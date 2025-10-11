USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Волна увольнений в Америке

01:34 456

В Соединенных Штатах началась волна увольнений в госструктурах, сообщил директор бюджетного управления Белого дома Расс Воут в соцсети X.

Представитель ведомства сказал телеканалу NBC News, что увольнения будут существенными. Сокращения, по его словам, затронут сотрудников министерств внутренних дел, внутренней безопасности, финансов, образования, энергетики, жилищного строительства и городского развития, здравоохранения и социальных служб, а также Агентства по охране окружающей среды. Сколько людей уволят, неизвестно. Ведущие профсоюзы пригрозили Белому дому судебным иском и заявили о незаконности увольнений.

Увольнения связаны с шатдауном, который длится в США уже почти 10 дней. Обычно на время приостановки работы правительства госслужащих не сокращают, а отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема
01:17 883
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество все еще актуально
10 октября 2025, 21:08 11406
Франция под обломками европейской архитектуры
Франция под обломками европейской архитектуры надвигается трагедия
02:13 333
После заявлений Трампа рынки акций трясет, биткоин упал...
После заявлений Трампа рынки акций трясет, биткоин упал...
02:08 717
Мелони пошла на ислам: 3 тыщи евро за паранджу
Мелони пошла на ислам: 3 тыщи евро за паранджу наш комментарий
01:54 892
Когда в Азербайджане детям запретят интернет?
Когда в Азербайджане детям запретят интернет? главный вопрос
01:34 671
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы
01:02 1080
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном все еще актуально
10 октября 2025, 19:24 17091
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая обновлено 01:11
01:11 2488
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 1068
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов наши подробности, все еще актуально
10 октября 2025, 14:55 6987

