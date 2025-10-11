Когда в Азербайджане детям запретят интернет?

Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект и цифровые технологии стремительно меняют наш мир, и особенно остро это ощущают подростки, которые растут в реальности, где виртуальное часто важнее реального, а соцсети стали частью их повседневной жизни с самого раннего возраста. Но какой ценой? Дания — одна из первых стран, открыто признавших эту проблему. Премьер-министр страны Мадлен Фредериксен прямо сказала: «Мы создали монстра». Под «монстром» она имеет в виду тот цифровой мир, который, вместо того чтобы помогать детям развиваться, все чаще становится источником тревоги, депрессии и социальной изоляции. Правительство Дании объявило о планах ввести законодательный запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет, подчеркивая, что цифровая среда лишает детей самого важного — детства.

Эти слова звучат особенно остро на фоне того, что 94 процента датских детей, несмотря на официальные возрастные ограничения самих платформ, создают аккаунты в соцсетях еще до достижения тринадцати лет. Ежедневно датские подростки от 9 до 14 лет проводят в YouTube и TikTok в среднем по три часа - время, которое они могли бы тратить на общение, творчество, учебу или просто на то, чтобы быть детьми. Но вместо этого они становятся потребителями контента, который часто далек от того, что подходит их возрасту. Проблема усугубляется тем, что все это происходит на фоне развития искусственного интеллекта, который умеет индивидуально «подбирать» контент, удерживать внимание и формировать привычки. Алгоритмы знают, что именно заставит подростка задержаться в ленте, а что спровоцирует сильные эмоции — страх, зависть, желание быть принятым. Получается, что умные технологии, созданные взрослыми, все чаще работают против интересов детей.

Фредериксен также отметила тревожную тенденцию: более половины подростков в Дании предпочитают сидеть дома, а не проводить время с друзьями. Это поколение, которое все чаще заменяет живое общение «лайками» и комментариями. И если раньше подростковая изоляция считалась отклонением, то сегодня она становится новой нормой. Датский контекст актуален и для Азербайджана. По данным Центра социальных исследований, более 50 процентов населения нашей страны, а, по другим оценкам, свыше 6,7 миллиона человек активно используют социальные сети. Среди подростков доступ к интернету имеют более 91 процента, а платформы YouTube и TikTok входят в число самых популярных. Все это говорит о том, что цифровая среда в жизни азербайджанских детей занимает место не меньшее, чем в Дании. Более того, одно из подразделений ООН, UNICEF, отмечает, что почти все подростки и молодые люди в Азербайджане воспринимают киберзапугивание, цифровое преследование и эмоциональное насилие как реальную угрозу. А зарегистрированные случаи подростковых суицидов лишь подчеркивают хрупкость их психоэмоционального состояния.