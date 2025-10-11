USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

После заявлений Трампа рынки акций трясет, биткоин упал...

02:08 719

Американские рынки акций падают на заявлениях президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на китайский импорт и отмены его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином вслед за ужесточением Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Dow Jones Industrial Average терял около 1%, Standard & Poor's 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 2%. В начале торгов все три индикатора поднимались.

Европейские фондовые индексы также упали после заявлений Трампа. Усилила падение и нефть: Brent дешевеет на 3,7%, WTI - на 4,2%.

Индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снизился на 0,5%.

На фоне заявления Трампа о введении 100% пошлин против Китая цена биткоина на бирже опустилась до около $110 тысяч, следует из данных Binance.

Ранее в пятнцу стало известно, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время. Об этом Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social. «Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут 100%-ный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят», — говорится в посте.

Кроме этого, с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения. По словам Трампа, это будет ответом на запланированное Китаем введение масштабных экспортных ограничений с 1 ноября «практически на все производимые им товары». «Подобное совершенно беспрецедентно в международной торговле и представляет собой моральное унижение в отношениях с другими государствами», — считает американский лидер.

Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны
01:17 883
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
10 октября 2025, 21:08
Франция под обломками европейской архитектуры
Франция под обломками европейской архитектуры
02:13 334
После заявлений Трампа рынки акций трясет, биткоин упал...
После заявлений Трампа рынки акций трясет, биткоин упал...
02:08 720
Мелони пошла на ислам: 3 тыщи евро за паранджу
Мелони пошла на ислам: 3 тыщи евро за паранджу
01:54 896
Когда в Азербайджане детям запретят интернет?
Когда в Азербайджане детям запретят интернет?
01:34 675
Не просто Мария
Не просто Мария
01:02 1080
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
10 октября 2025, 19:24
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая
01:11 2490
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
00:35 1069
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
Катастрофа на севере Азербайджана: нашествие клопов
10 октября 2025, 14:55

