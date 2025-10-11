Франция под обломками европейской архитектуры

Политический кризис, охвативший Францию, превращается в нечто большее, чем внутриполитические дрязги во властных эшелонах Пятой республики. На наших глазах складывается ситуация, которая может радикально изменить лицо Европейского союза. Провал попытки президента Макрона сформировать устойчивое правительство стал не просто проявлением политической слабости, а сигналом к тому, что старая архитектура французской (а возможно, и европейской) политики близка к обрушению. Сегодня партия «Национальный союз» Марин Ле Пен — уже не маргинальная сила, а потенциальный правящий игрок. Согласно опросам, её поддерживает треть французских избирателей. Левоцентристы значительно отстают, а лагерь Макрона откровенно буксует. Прежняя тактика изоляции крайне правых — так называемый, «республиканский фронт» — теряет эффективность. У избирателя больше нет страха перед Ле Пен. Зато у Брюсселя он только нарастает.

Сценарий, при котором Джордан Барделла, протеже Ле Пен, становится премьер-министром Франции, перестал быть фантастикой. Да, до абсолютного большинства «Национальному союзу» ещё далеко. Но даже относительное лидерство может дать им рычаги влияния, которых у радикалов в Париже никогда не было. В этой ситуации Европейский союз сталкивается с реальной угрозой изнутри. И проблема не в отдельных заявлениях Ле Пен о выходе из объединённого военного командования НАТО, о прекращении военной помощи Украине, о «раздувании конфликта» со стороны Макрона. Проблема в том, что Франция — ключевой игрок европейской политики, голос, определяющий курс ЕС по вопросам обороны, экономики, энергетики и внешней политики. И если этот голос сменит тональность, Европа кардинально изменится. Не стоит забывать: даже без Франции Брюссель сегодня испытывает мощное давление со стороны популистов. Орбан в Венгрии, Фицо в Словакии, возможно, Бабиш в Чехии. В ФРГ «Альтернатива для Германии» добилась исторического успеха. В других странах — та же картина. А Марин Ле Пен, придя к власти, этот тренд легитимирует, сделав популизм не исключением, а нормой.