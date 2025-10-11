Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»

Танкеры компании Zulu Shipping LLC (или Zulu Ships Management and Operation), которая входит в состав судоходной империи Мохаммада Хусейна Шамхани — сына адмирала Али Шамхани, советника верховного религиозного лидера Ирана и одного из лидеров военной и политической элиты Исламской Республики, — недавно вышли из российских портов в очередной рейс. Редакция haqqin.az с помощью онлайн-мониторинговых систем, отслеживающих движение судов по GPS-сигналам их транспондеров, определила текущее местоположение этих танкеров, а также порты, из которых они вышли в последний раз. Напомним, что управление этой компанией осуществляется азербайджанскими менеджерами. В состав ее управленческой команды входят директор по финансам и операциям Исмаил Гасымов, а также Айгюн Джафарова и Закир Исмаилов. Владельцем Zulu Shipping LLC указан Замик Исмаилов, а юридически компания зарегистрирована в Абу-Даби (ОАЭ) и включена в санкционный список Министерства финансов США от 30 июля 2025 года, направленный против империи Шамхани.

Мохаммад Хусейн Шамхани — создатель «теневого» флота, построенного на множестве «бумажных» компаний (shell companies), а также на флотилии устаревших танкеров, которые вышли из эксплуатации. Шамхани занимается организацией продажи иранской нефти в обход санкций и действует непосредственно из ОАЭ. В деловых кругах он известен под прозвищем «Гектор» — в честь персонажа греческой мифологии, сына царя Трои Приама, упоминаемого в гомеровской «Илиаде». После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения жестких антироссийских санкций, «Гектор» также начал заниматься продажей российской нефти. Часть танкерной сети Шамхани была построена вокруг компании Fractal Marine DMCC — оператора из Объединенных Арабских эмиратов, управляющего флотом в составе не менее тридцати танкеров, торгующих с Россией. Напомним в этой связи, что Великобритания ввела санкции против компании Fractal Marine еще в феврале 2024 года.

Впоследствии Fractal Marine была разделена на несколько компаний, включая Zulu Ships Management and Operation и швейцарскую Progwin Shipping SA. Все они, наряду с другими судоходными компаниями из ОАЭ и Турции, взявшими на себя управление этими судами, были включены в санкционный список. На сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) указано, что ранее компания Progwin Shipping SA действовала под названием Fractal Shipping. По данным OFAC, в начале 2023 года компания Progwin и прежняя компания Fractal Marine привлекли внимание общественности «необычайной скоростью, с которой они укомплектовали обширный флот стареющих танкеров». Кроме того, Управление OFAC заявило, что Мохаммад Хусейн Шамхани не только закупал для перепродажи российскую нефть, но и, как выяснилось, стоял за крупным флотом из, примерно, 25 торговых танкеров, обходивших санкции и обеспечивавших России материально-логистическую поддержку.

Из этого флота, ориентированного преимущественно на транспортировку подсанкционной российской нефти, 11 танкеров находятся под непосредственным управлением компании Zulu Shipping. В ряде случаев эта компания выступает одновременно и как коммерческий оператор, и как менеджер по безопасности (ISM Manager) этих судов. В управлении компании Zulu Shipping находятся танкеры Aether, Brıont, Ethera, Manaslu, Mıshell, Myra, Tagor, Toa Payoh, Nemrut, Tassos и Apate. Большинство из этих судов ходят под флагом Либерии. По состоянию на 9 октября, около 15:00 по бакинскому времени, танкер Aether находился в акватории Черного моря. В последний раз это судно вышло из турецкого порта Немрут, не указав конечный пункт назначения. Однако предполагается, что танкер направляется к одному из российских нефтяных терминалов в Черном море.

После начала российского вторжения в Украину танкер Aether типа Aframax, спущенный со стапелей в 2007 году, был продан за 37 миллионов долларов. Любопытно, что всего за две недели до начала российской агрессии, аналогичный по тоннажу танкер причем того же года выпуска был куплен всего за 17 миллионов долларов. Примерно два дня назад танкер Briont вышел из российского черноморского порта Туапсе и в настоящее время находится в водах Красного моря. Его курс — Суэцкий канал, дальнейший маршрут не указан. Танкер Ethera в настоящее время находится в акватории Мраморного моря. Он вышел 30 сентября из одного из портов Стамбула, пункт назначения не указан. Предположительно это судно, ранее замеченное в порту Приморск, направляется в один из портов Российской Федерации. Танкер Manaslu также находится в Черном море. Он вышел 40 дней назад из одного из портов Турции на побережье Черного моря. Конечный пункт этого судна не указан, но, по оценкам, оно направляется в один из черноморских портов России. Как сообщается на официальном портале Главного разведывательного Управления Украины (ГУР) War&Sanctions, в период действия нефтяного эмбарго G7+ и политики ограничения цен на российскую нефть и нефтепродукты, танкер Manaslu участвует в экспорте российской нефти и нефтепродуктов, в частности, доставляя их из российских портов на Черном море, а также в мошеннических и весьма рискованных действиях. Таких, к примеру, как отключение автоматизированных информационных система (АИС) в акватории Керченского пролива.

Танкер Manaslu также регулярно заходит в порт Таманского терминала российского комплекса по перевалке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов. Это судно, входящее в «теневой флот» компании Zulu Shipping, вышло 9 октября из российского порта Находка на Дальнем Востоке, не обозначив пункт назначения. Здесь важно уточнить, что порт Находка используется Россией преимущественно для экспорта нефти в Китай и Индию. В свою очередь, танкер Myra был замечен шесть дней назад в восточной части Средиземного моря, после чего судно отключило свой транспондер. Конечный пункт не указан, однако предполагается, что танкер прибудет в него примерно 11 октября. Танкер Tagor был зарегистрирован в российском порту Козьмино 72 дня назад, после чего на длительное время отключил транспондер, и его маршрут остается неизвестным. Три дня назад это судно подало сигнал у берегов Юго-Восточной Азии, указав, что 4 октября прибыло в пункт назначения. Однако из-за повторного отключения транспондера определить конкретный порт невозможно. Tagor участвует в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из портов Приморск и Усть-Луга на Балтикийском море в третьи страны, прибегая к скрытной деятельности с отключенным АИС-сигналом в акватории Балтийского моря. Танкер Toa Payoh находится сейчас в восточной части Средиземного моря. Последний раз он был зафиксирован восемь дней назад в египетском Порт-Саиде. Судно участвует в экспорте российской нефти и нефтепродуктов, в частности, из портов Черного моря, применяя, как и танкер Manaslu, мошеннические практики и отключение АИС, особенно в районе Керченского пролива. Танкер Nemrut находится в Балтийском море. 5 октября он вышел из российского терминала Усть-Луга. Конечный пункт не указан.