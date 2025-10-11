Трамп в отличной форме

Личный врач президента США Дональда Трампа 10 октября сообщил, что глава Белого дома сохраняет отличное здоровье, у него сильные сердечно-сосудистая, легочная и неврологическая системы.
«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства», — написал врач в соцсети Х.
Позднее был опубликован документ с заключением полного обследования Трампа. В отчете личный врач американского президента отметил, что по медицинским параметрам его сердечно-сосудистая система соответствует состоянию человека, который на 14 лет моложе его реального возраста. Он подчеркнул, что глава Белого дома продолжает вести напряженный ежедневный график и не имеет ограничений по физической активности.