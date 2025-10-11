USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Курды вступили в сирийскую армию

10:09

Глава состоящих из курдов так называемых «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди заявил о вступлении в состав сирийской армии, сообщает Al-Arabiya. «Наш военный комитет скоро отправится в Дамаск для обсуждения этого вопроса», — отметил Абди.

Ранее сообщалось о столкновениях между сирийскими военными и курдами в районах Шейх-Максуд и Ашрафия. По версии сирийских СМИ, к эскалации ситуации привело нападение на сирийские службы безопасности в Шейх-Максуде. Поступала информация о гибели одного сирийского военнослужащего и ранении еще троих. 

В сирийском Минобороны заявили, что причиной конфронтации стали «атаки сил Рабочей партии Курдистана/Отрядов народной самообороны и СДС, нападение на гражданских лиц и попытки взять под контроль больше сел».

Затем стало известно, что стороны достигли перемирия.

