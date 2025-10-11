Извержение вулкана возле Баку

Сегодня утром вблизи поселка Локбатан Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, извержение было зафиксировано в 15 километрах к юго-востоку от Баку.
