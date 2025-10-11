USD 1.7000
Извержение вулкана возле Баку

10:23 264

Сегодня утром вблизи поселка Локбатан Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, извержение было зафиксировано в 15 километрах к юго-востоку от Баку.

Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 161
Курды вступили в сирийскую армию
Курды вступили в сирийскую армию
10:09 439
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема
01:17 3603
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество все еще актуально
10 октября 2025, 21:08 12435
Франция под обломками европейской архитектуры
Франция под обломками европейской архитектуры надвигается трагедия
02:13 1894
После заявлений Трампа рынки акций трясет, биткоин упал...
После заявлений Трампа рынки акций трясет, биткоин упал...
02:08 4152
Мелони пошла на ислам: 3 тыщи евро за паранджу
Мелони пошла на ислам: 3 тыщи евро за паранджу наш комментарий
01:54 5408
Когда в Азербайджане детям запретят интернет?
Когда в Азербайджане детям запретят интернет? главный вопрос
01:34 2862
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы
01:02 3589
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном
Путин о «кризисе эмоций» с Азербайджаном все еще актуально
10 октября 2025, 19:24 17962
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая
Трампа не удержать: 100%-ные пошлины на товары из Китая обновлено 01:11
01:11 4320

