Асад целыми днями играет в видеоигры

Свергнутый в 2024 году экс-президент Сирии Башар Асад живет с семьей в одном из 300-метровых небоскребов в районе Москва-Сити в столице РФ и тратит часы напролет на онлайн-игры. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Как рассказала журналистам риэлтор Наталья, семья Асада в Москва-Сити владеет около 20 роскошных квартир. По ее словам, в этих небоскребах «живут многие политики и много иностранцев».

По информации журналистов, достоверно неизвестно, чем сейчас занимается семья Асадов в Москве. «Жизнь Асадов связана со строгими условиями, как рассказал в апреле прошлого года в интервью иракскому телеканалу российский посол в Багдаде Эльбрус Кутрашев. Нежелательными являются, например, политическая деятельность или публичные выступления. Если Асады будут соблюдать эти условия, они будут в безопасности в России, сказал Кутрашев: вопрос об их выдаче не стоит», — пишет издание.

Как рассказал немецким журналистам их арабский коллега, который много лет следит за сирийско-российскими отношениями, Асад попеременно проживает в жилом небоскребе в Москве-Сити и в уединенной вилле в пригороде Москвы, точное местоположение которого засекречено.

По информации бывших офицеров служб безопасности Сирии, младший брат Асада, Махер, постоянно живет в отеле Four Seasons, «регулярно напивается и курит кальян».

Сам же Башар, как сообщают офицеры, живёт «в трёх квартирах в элитном небоскребе с торговым центром внизу, который он иногда посещает.

«В остальное время (Башар Асад) проводит часы за онлайн-видеоиграми», — рассказали они.

«29 ноября 2024 года, всего за неделю до падения Асада, его 23-летний сын Хафез защитил в Московском государственном университете кандидатскую диссертацию по аналитической и алгебраической теории чисел. Хафиз Асад изучал здесь математику и летом 2023 года закончил учебу с отличием», — пишет издание.

В середине февраля 2025 года Хафиз Асад неожиданно появился в видео, которое, по мнению многих наблюдателей, является подлинным. В видео сын экс-президента снимал себя на смартфон во время прогулки по центру Москвы.

«Это был первый случай с момента бегства, когда член семьи Асада пренебрег российскими предписаниями и публично появился в социальных сетях — и пока что последний. Вскоре после этого посты были удалены», — подытожили Die Zeit.