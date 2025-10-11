Заложников освободят в понедельник

По данным Ultra Palestine, освобождение 20 живых заложников произойдет утром понедельника под контролем Красного Креста и без церемоний.

Трамп также сообщил, что 28 из общего числа заложников погибли. «Все хотят, чтобы сделка состоялась. Есть согласие по следующему этапу плана для Газы», - отметил он.

Захваченные ХАМАС во время резни 7 октября 2023 года израильтяне вернутся домой в понедельник, заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп приветствовал достигнутое соглашение о мире в секторе Газа, заявив, что оно имеет значение не только для региона, но и для всего Ближнего Востока.

«ХАМАС является очень жестким и профессиональным переговорщиком. Я горжусь тем, что Иран и Россия также поддержали это соглашение. Этот мир касается всего Ближнего Востока, и я надеюсь, что он приведет к стабильности в регионе», — отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что группировка ХАМАС «уничтожена», а соглашение открывает путь к новой архитектуре безопасности в регионе.

В рамках своего ближневосточного турне Трамп планирует выступить в парламенте Израиля (Кнессете) и посетить Египет.

«Я поеду в Израиль. Думаю, вскоре выступлю в Кнессете. А затем отправлюсь и в Египет», — заявил он в Белом доме 10 октября, не уточнив точные даты визитов.

По предварительным данным, поездка начнется 12 октября, а возвращение в США ожидается 14 октября.

Накануне спикер Кнессета Амир Охана направил американскому президенту официальное приглашение выступить перед израильским парламентом.

«Израиль ждет президента мира (The Peace President)», — написал Охана в соцсети X, назвав Трампа «величайшим другом и союзником еврейского народа в современной истории».

Тем временем израильская армия опубликовала обновленные данные о потерях с начала конфликта с ХАМАС. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, в ходе боевых действий погибли 914 израильских военнослужащих, из них 467 — во время наземных операций в секторе Газа.