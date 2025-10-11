Утешительный приз для Трампа

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, получившая Нобелевскую премию мира, заявила, что посвящает награду народу своей страны и президенту США Дональду Трампу.

«Я посвящаю эту награду страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела. Мы находимся на пороге победы, и сегодня, как никогда ранее, мы полагаемся на президента Трампа, народ Соединённых Штатов, народы Латинской Америки и демократии мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии», — написала Мачадо в соцсети.

Президент США подтвердил, что Мачадо лично позвонила ему после объявления о вручении премии.

«Она позвонила и сказала: «Я принимаю это в вашу честь, потому что вы действительно заслужили». Очень хороший поступок. Я рад, потому что спас миллионы жизней», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что Мачадо была бы готова «отдать ему» премию, если бы он попросил об этом.