Россия просит, США непреклонны

Восстановление прямого авиасообщения с США — это один из самых приоритетных вопросов для России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, «переговоры об этом ведутся, и, вероятно, они будут продолжены до конца октября».

Карасин сообщил, что для российской стороны также очень важна нормализация деятельности российских посольств и генеральных консульств на территории США.

«Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика», - добавил он.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в марте 2022 года после введения взаимных санкций, включая закрытие воздушного пространства США для российских самолетов и наоборот.

В феврале 2025 года на переговорах в Стамбуле Россия предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ, отметив, что обсуждались пути преодоления «раздражителей» в двусторонних отношениях.

В июне 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прямые рейсы могут возобновиться до конца 2025 года, так как американский бизнес проявляет интерес к этому и к поставкам авиазапчастей в Россию.

США пока не подтверждают планы по возобновлению авиасообщения. В апреле 2025 года Госдепартамент США опроверг сообщения о таких намерениях. Также пост в X от 18 апреля 2025 года указывает, что ЕС препятствует попыткам России добиться снятия авиасанкций в рамках возможного соглашения о прекращении огня в Украине.

