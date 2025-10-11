USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Медведев передал товарищу Киму письмо Сталину

11:23 989

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал председателю КНДР Ким Чен Ыну письмо бывшего президента страны Ким Ир Сена руководителю СССР Иосифу Сталину.

В общей сложности российская делегация передала северокорейской стороне около 10 документов. Один из них, по словам Медведева, датирован 1956 годом.

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что КНДР «всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины украинского кризиса и защитить свой суверенитет». По его словам, «позиция Пхеньяна по украинскому вопросу остается ясной и последовательной».

Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 1095
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 815
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 7323
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3148
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 1861
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 956
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 2572
Курды вступили в сирийскую армию
Курды вступили в сирийскую армию
10:09 1720
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема
01:17 4329
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество все еще актуально
10 октября 2025, 21:08 12674
Франция под обломками европейской архитектуры
Франция под обломками европейской архитектуры надвигается трагедия
02:13 2297

