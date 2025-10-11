Медведев передал товарищу Киму письмо Сталину

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал председателю КНДР Ким Чен Ыну письмо бывшего президента страны Ким Ир Сена руководителю СССР Иосифу Сталину.

В общей сложности российская делегация передала северокорейской стороне около 10 документов. Один из них, по словам Медведева, датирован 1956 годом.

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что КНДР «всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины украинского кризиса и защитить свой суверенитет». По его словам, «позиция Пхеньяна по украинскому вопросу остается ясной и последовательной».