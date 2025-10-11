ХАМАС разозлил вопрос о резне 7 октября

В эфире египетского телеканала Al Rad произошла словесная перепалка между высокопоставленным представителем ХАМАС Абу Марзуком и ведущим. Причиной стал заданный вопрос о том, «привела ли атака 7 октября к освобождению палестинцев».

В ответ Абу Марзук потребовал от ведущего задавать «уважительные вопросы», на что тот ответил, что именно это «отражает вопросы палестинской общественности».

Абу Марзук заявил, что не желает больше продолжать это интервью и «послал к черту» ведущего.

«Я не позволю вам, господин Абу Марзук, говорить в таком тоне. В любом случае это раскрывает менталитет движения ХАМАС и его бегство от ответов и вопросов на фоне массового уничтожения палестинского народа», - ответил на это ведущий.