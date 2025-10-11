«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну

Как сообщают армянские СМИ, возможен также альянс с партией «Страна для жизни», однако ее соучредитель Месроп Аракелян заявил, что официальных обсуждений по этому поводу пока не было.

Сообщается, что инициатива Царукяна направлена на формирование одной из ключевых политических платформ к выборам 2026 года. По информации СМИ, команда проекта ведет переговоры с представителями экспертного и дипломатического сообщества. Среди участников — бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.