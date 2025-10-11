USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну

12:03 821

Партия «Демократическая альтернатива» во главе с Суреном Суренянцем присоединилась к инициативе «Предложение Армении», которую продвигает олигарх Гагик Царукян.

Как сообщают армянские СМИ, возможен также альянс с партией «Страна для жизни», однако ее соучредитель Месроп Аракелян заявил, что официальных обсуждений по этому поводу пока не было.

Сообщается, что инициатива Царукяна направлена на формирование одной из ключевых политических платформ к выборам 2026 года. По информации СМИ, команда проекта ведет переговоры с представителями экспертного и дипломатического сообщества. Среди участников — бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 1107
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 822
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 7325
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3149
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 1864
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 962
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 2579
Курды вступили в сирийскую армию
Курды вступили в сирийскую армию
10:09 1722
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема
01:17 4330
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество все еще актуально
10 октября 2025, 21:08 12675
Франция под обломками европейской архитектуры
Франция под обломками европейской архитектуры надвигается трагедия
02:13 2298

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 1107
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 822
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 7325
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3149
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 1864
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 962
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 2579
Курды вступили в сирийскую армию
Курды вступили в сирийскую армию
10:09 1722
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема
01:17 4330
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество все еще актуально
10 октября 2025, 21:08 12675
Франция под обломками европейской архитектуры
Франция под обломками европейской архитектуры надвигается трагедия
02:13 2298
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться