Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву

Сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева Севиль Алиева награждена орденом «Шараф».
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана.
Севиль Алиева награждена за «заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства».
Сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева Севиль Алиева награждена орденом «Шараф».
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана.
Севиль Алиева награждена за «заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства».
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.