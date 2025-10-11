USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву

12:17 1109

Сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева Севиль Алиева награждена орденом «Шараф».

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана.

Севиль Алиева награждена за «заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства».

Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 1110
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 823
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 7328
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3149
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 1865
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 963
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 2579
Курды вступили в сирийскую армию
Курды вступили в сирийскую армию
10:09 1722
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема
01:17 4330
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество все еще актуально
10 октября 2025, 21:08 12675
Франция под обломками европейской архитектуры
Франция под обломками европейской архитектуры надвигается трагедия
02:13 2298

