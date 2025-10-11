Ректор UNEC о роли искусственного интеллекта в будущем образовании

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) профессор Адалат Мурадов поделился своим видением будущего образования и роли искусственного интеллекта (ИИ) в его развитии.
В публикации на официальной странице в социальных сетях он отметил, что применение технологий ИИ станет одним из ключевых направлений новой образовательной модели. По словам ректора, искусственный интеллект откроет широкие возможности для персонализации обучения, развития интерактивных методов, поддержки преподавателей и повышения инклюзивности.
«Основные контуры будущего образования становятся все более четкими, и уже сейчас принято считать, что одним из ключевых факторов здесь станет искусственный интеллект», — написал Мурадов.
Он выделил пять направлений, в которых ИИ может трансформировать систему образования:
Персонализация обучения. Искусственный интеллект способен анализировать сильные и слабые стороны каждого учащегося, скорость освоения материала и на этой основе формировать индивидуальный учебный план.
Интерактивное образование. По мнению Мурадова, эпоха традиционных лекций уходит в прошлое — будущее за интерактивными форматами, такими как виртуальная и дополненная реальность, которые сделают процесс обучения более увлекательным.
ИИ как помощник учителя. Технологии искусственного интеллекта могут взять на себя часть административных и рутинных задач, высвободив преподавателям больше времени для непосредственного обучения и взаимодействия со студентами.
Доступность и инклюзивность. ИИ позволяет сделать образование более открытым — например, переводя учебные материалы на разные языки и устраняя языковые барьеры.
Подготовка к будущему рынку труда. По мере развития ИИ меняются требования к профессиям. Образование будущего, подчеркнул Мурадов, должно готовить студентов к жизни и работе в мире, управляемом новыми технологиями.
«Таким образом, ИИ сделает образование более интересным, эффективным и доступным для всех», — заключил ректор UNEC.