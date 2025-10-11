Ректор UNEC о роли искусственного интеллекта в будущем образовании

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) профессор Адалат Мурадов поделился своим видением будущего образования и роли искусственного интеллекта (ИИ) в его развитии.

В публикации на официальной странице в социальных сетях он отметил, что применение технологий ИИ станет одним из ключевых направлений новой образовательной модели. По словам ректора, искусственный интеллект откроет широкие возможности для персонализации обучения, развития интерактивных методов, поддержки преподавателей и повышения инклюзивности.

«Основные контуры будущего образования становятся все более четкими, и уже сейчас принято считать, что одним из ключевых факторов здесь станет искусственный интеллект», — написал Мурадов.

Он выделил пять направлений, в которых ИИ может трансформировать систему образования: