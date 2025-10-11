USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Ректор UNEC о роли искусственного интеллекта в будущем образовании

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) профессор Адалат Мурадов поделился своим видением будущего образования и роли искусственного интеллекта (ИИ) в его развитии.

В публикации на официальной странице в социальных сетях он отметил, что применение технологий ИИ станет одним из ключевых направлений новой образовательной модели. По словам ректора, искусственный интеллект откроет широкие возможности для персонализации обучения, развития интерактивных методов, поддержки преподавателей и повышения инклюзивности.

«Основные контуры будущего образования становятся все более четкими, и уже сейчас принято считать, что одним из ключевых факторов здесь станет искусственный интеллект», — написал Мурадов.

Он выделил пять направлений, в которых ИИ может трансформировать систему образования:

Персонализация обучения. Искусственный интеллект способен анализировать сильные и слабые стороны каждого учащегося, скорость освоения материала и на этой основе формировать индивидуальный учебный план.

Интерактивное образование. По мнению Мурадова, эпоха традиционных лекций уходит в прошлое — будущее за интерактивными форматами, такими как виртуальная и дополненная реальность, которые сделают процесс обучения более увлекательным.

ИИ как помощник учителя. Технологии искусственного интеллекта могут взять на себя часть административных и рутинных задач, высвободив преподавателям больше времени для непосредственного обучения и взаимодействия со студентами.

Доступность и инклюзивность. ИИ позволяет сделать образование более открытым — например, переводя учебные материалы на разные языки и устраняя языковые барьеры.

Подготовка к будущему рынку труда. По мере развития ИИ меняются требования к профессиям. Образование будущего, подчеркнул Мурадов, должно готовить студентов к жизни и работе в мире, управляемом новыми технологиями.

«Таким образом, ИИ сделает образование более интересным, эффективным и доступным для всех», — заключил ректор UNEC.

Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 1114
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 824
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 7328
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3149
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 1867
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 966
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 2580
Курды вступили в сирийскую армию
Курды вступили в сирийскую армию
10:09 1722
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема
01:17 4332
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество
Трамп благодарит Путина: президент РФ похвалил его за миротворчество все еще актуально
10 октября 2025, 21:08 12675
Франция под обломками европейской архитектуры
Франция под обломками европейской архитектуры надвигается трагедия
02:13 2298

