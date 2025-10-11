Турецкого Дона Вито задержали в ОАЭ

Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона по прозвищу Дон Вито и его сообщника.

В результате совместной операции МВД Турции и профильных структур ОАЭ задержаны наркобарон Абдуллах Альп Устюн по прозвищу Дон Вито и отвечавший за финансовые операции его преступной организации Хасан Лала. Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X.

По его словам, задержанные были экстрадированы в Турцию утром 11 октября.

Установлено, что Абдуллах Альп Устюн возглавлял организованную преступную группу CHROOKE, а Хасан Лала занимался финансовыми делами структуры.

Оба фигуранта находились в международном розыске по линии Интерпола.