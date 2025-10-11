Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут

8 октября 2025 года в Анкару с очередным визитом прибыл глава регионального правительства Курдистана Нечирван Барзани. Этот визит укладывается в устойчивую дипломатическую динамику между Эрбилем и Анкарой, отражая стратегический характер взаимодействия двух игроков. Барзани провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИД Хаканом Фиданом и директором Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагимом Калыном. Согласно официальному пресс-релизу Управления по связям администрации президента Турции, ключевыми темами повестки стали соглашение между Багдадом и Эрбилем по вопросам экспорта нефти, а также реализация инфраструктурной инициативы «Путь развития» — амбициозного логистического проекта, осуществляемого при участии Турции, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Но в центре переговорной повестки, как и прежде, оставался вопрос разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК) - процесс, имеющий ключевое значение как для внутренней безопасности Турции, так и для стабилизации ситуации в Иракском Курдистане. Основные штабы и тренировочные лагеря РПК, которую Турция, США и Европейский союз официально считают террористической организацией, находятся на севере Ирака. Эти районы контролируют пешмерга (вооруженные формирования курдской автономии, название которых переводится с курдского как «идущие навстречу смерти» - ред.), которая подчиняется Демократической партии Курдистана (ДПК). На практике же ДПК, контролируемая семейством Барзани, делит власть на этих территориях с боевиками Рабочей партии Курдистана. Что делает Барзани ключевым посредником в процессе демилитаризации региона. После того как 27 февраля 2025 года лидер РПК Абдулла Оджалан обратился к своей организации с призывом о разоружении, РПК 12 мая объявила о согласии начать процесс самороспуска, завершив почти полувековую вооруженную борьбу. 11 июля прошла первая официальная церемония разоружения, в которой приняла непосредственное участие и контролируемая семейством Барзани «Демократическая партия Курдистана», подтвердив тем самым свою вовлеченность в процесс трансформации региональной системы безопасности. Накануне визита в Анкару Нечирван Барзани выступил на международной конференции в Эрбиле, где подтвердил, что Турция официально запросила ДПК о содействии в разоружении Рабочей партии Курдистана. Не вдаваясь в детали, Барзани охарактеризовал это обращение как «историческую возможность для курдов». При этом он подчеркнул, что самороспуск РПК требует дополнительных шагов и ответственность за их реализацию лежит как на ДПК, так и на посредниках, участвующих в этом процессе.

В ходе встречи обсуждались также продолжение операции «Турция без террора», направленной на окончательную нейтрализацию курдского вооруженного подполья, и обращение Эрдогана к Барзани с призывом о поддержке территориальной целостности Сирии. По данным источников в турецком дипломатическом корпусе, в последние месяцы Анкара активизировала усилия по вовлечению регионального правительства Курдистана в процесс реинтеграции Сирийских демократических сил (СДС) в административные структуры Дамаска. Показательным в этой связи стало появление в Эрбиле накануне визита Барзани в Анкару командира СДС Мазлума Абди. Он прилетел в столицу Иракского Курдистана в сопровождении посла США в Турции Тома Барака и командующего Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера. Контакты между Абди и семьей Барзани указывают на попытку выстраивания дипломатического треугольника, включающего США как внешнего гаранта, Турцию как заинтересованного регионального игрока и Эрбиль как операционного посредника. Наиболее ощутимым результатом переговоров стало снятие ограничений на международные рейсы в аэропорт Сулеймания, заблокированные по инициативе Анкары еще весной 2023 года. Тогда Турция обосновывала запрет деятельностью РПК в пределах аэродромной зоны. Однако теперь, несмотря на периодические авиаудары по предполагаемым позициям боевиков РПК вблизи аэропорта, Турция сочла возможным пойти на смягчение режима. По данным курдского телеканала Rudaw, близкого к Демократической партии Курдистана, Барзани в ходе переговоров настойчиво добивался отмены запрета. На реплику Эрдогана: «Почему тебя так волнует Сулеймания?», Барзани ответил: «Я — лидер всего курдского региона, а половина этой территории — Сулеймания». Эрдоган, по информации источников, поручил руководству гражданской авиации решить проблему в кратчайшие сроки. И вскоре национальная авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении ежедневных рейсов.

Примечательно, что уже через два дня после визита Барзани в Анкару прилетел министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. Что свидетельствует о возможной координации дипломатических каналов между Багдадом и Эрбилем при участии турецкой стороны. По оценкам аналитиков, Анкара, поддерживая курс на роспуск и разоружение РПК, одновременно выступает в роли медиатора в процессе нормализации отношений между федеральным центром и курдской автономией, отношения между которыми на протяжении последних лет оставались крайне напряженными. Как известно, с 2023 года Турция и Ирак активизировали военно-политическое сотрудничество, подписав ряд соглашений в сфере безопасности, включая историческое решение Багдада внести РПК в национальный список запрещенных организаций. Что стало значимым прецедентом, демонстрирующим синхронизацию курдской и федеральной повестки под внешним влиянием Анкары. Параллельно ведутся консультации о совместном контроле над тюрьмами, в которых содержатся боевики террористической организации «Исламское государство», расположенными на территориях, подконтрольных СДС. Турция выступила с инициативой создания регионального механизма управления этими объектами с участием Ирака, Сирии, Иордании и Турции, что свидетельствует о стремлении к формированию согласованного регионального решения по вопросам контртеррористической безопасности.