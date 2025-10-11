Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут

8 октября 2025 года в Анкару с очередным визитом прибыл глава регионального правительства Курдистана Нечирван Барзани.
Этот визит укладывается в устойчивую дипломатическую динамику между Эрбилем и Анкарой, отражая стратегический характер взаимодействия двух игроков. Барзани провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИД Хаканом Фиданом и директором Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагимом Калыном.
Согласно официальному пресс-релизу Управления по связям администрации президента Турции, ключевыми темами повестки стали соглашение между Багдадом и Эрбилем по вопросам экспорта нефти, а также реализация инфраструктурной инициативы «Путь развития» — амбициозного логистического проекта, осуществляемого при участии Турции, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.
Но в центре переговорной повестки, как и прежде, оставался вопрос разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК) - процесс, имеющий ключевое значение как для внутренней безопасности Турции, так и для стабилизации ситуации в Иракском Курдистане.
Основные штабы и тренировочные лагеря РПК, которую Турция, США и Европейский союз официально считают террористической организацией, находятся на севере Ирака. Эти районы контролируют пешмерга (вооруженные формирования курдской автономии, название которых переводится с курдского как «идущие навстречу смерти» - ред.), которая подчиняется Демократической партии Курдистана (ДПК). На практике же ДПК, контролируемая семейством Барзани, делит власть на этих территориях с боевиками Рабочей партии Курдистана. Что делает Барзани ключевым посредником в процессе демилитаризации региона.
После того как 27 февраля 2025 года лидер РПК Абдулла Оджалан обратился к своей организации с призывом о разоружении, РПК 12 мая объявила о согласии начать процесс самороспуска, завершив почти полувековую вооруженную борьбу. 11 июля прошла первая официальная церемония разоружения, в которой приняла непосредственное участие и контролируемая семейством Барзани «Демократическая партия Курдистана», подтвердив тем самым свою вовлеченность в процесс трансформации региональной системы безопасности.
Накануне визита в Анкару Нечирван Барзани выступил на международной конференции в Эрбиле, где подтвердил, что Турция официально запросила ДПК о содействии в разоружении Рабочей партии Курдистана. Не вдаваясь в детали, Барзани охарактеризовал это обращение как «историческую возможность для курдов». При этом он подчеркнул, что самороспуск РПК требует дополнительных шагов и ответственность за их реализацию лежит как на ДПК, так и на посредниках, участвующих в этом процессе.
В ходе встречи обсуждались также продолжение операции «Турция без террора», направленной на окончательную нейтрализацию курдского вооруженного подполья, и обращение Эрдогана к Барзани с призывом о поддержке территориальной целостности Сирии.
По данным источников в турецком дипломатическом корпусе, в последние месяцы Анкара активизировала усилия по вовлечению регионального правительства Курдистана в процесс реинтеграции Сирийских демократических сил (СДС) в административные структуры Дамаска.
Показательным в этой связи стало появление в Эрбиле накануне визита Барзани в Анкару командира СДС Мазлума Абди. Он прилетел в столицу Иракского Курдистана в сопровождении посла США в Турции Тома Барака и командующего Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера. Контакты между Абди и семьей Барзани указывают на попытку выстраивания дипломатического треугольника, включающего США как внешнего гаранта, Турцию как заинтересованного регионального игрока и Эрбиль как операционного посредника.
Наиболее ощутимым результатом переговоров стало снятие ограничений на международные рейсы в аэропорт Сулеймания, заблокированные по инициативе Анкары еще весной 2023 года. Тогда Турция обосновывала запрет деятельностью РПК в пределах аэродромной зоны. Однако теперь, несмотря на периодические авиаудары по предполагаемым позициям боевиков РПК вблизи аэропорта, Турция сочла возможным пойти на смягчение режима.
По данным курдского телеканала Rudaw, близкого к Демократической партии Курдистана, Барзани в ходе переговоров настойчиво добивался отмены запрета. На реплику Эрдогана: «Почему тебя так волнует Сулеймания?», Барзани ответил: «Я — лидер всего курдского региона, а половина этой территории — Сулеймания».
Эрдоган, по информации источников, поручил руководству гражданской авиации решить проблему в кратчайшие сроки. И вскоре национальная авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении ежедневных рейсов.
Примечательно, что уже через два дня после визита Барзани в Анкару прилетел министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. Что свидетельствует о возможной координации дипломатических каналов между Багдадом и Эрбилем при участии турецкой стороны. По оценкам аналитиков, Анкара, поддерживая курс на роспуск и разоружение РПК, одновременно выступает в роли медиатора в процессе нормализации отношений между федеральным центром и курдской автономией, отношения между которыми на протяжении последних лет оставались крайне напряженными.
Как известно, с 2023 года Турция и Ирак активизировали военно-политическое сотрудничество, подписав ряд соглашений в сфере безопасности, включая историческое решение Багдада внести РПК в национальный список запрещенных организаций. Что стало значимым прецедентом, демонстрирующим синхронизацию курдской и федеральной повестки под внешним влиянием Анкары.
Параллельно ведутся консультации о совместном контроле над тюрьмами, в которых содержатся боевики террористической организации «Исламское государство», расположенными на территориях, подконтрольных СДС. Турция выступила с инициативой создания регионального механизма управления этими объектами с участием Ирака, Сирии, Иордании и Турции, что свидетельствует о стремлении к формированию согласованного регионального решения по вопросам контртеррористической безопасности.
В энергетическом блоке переговоров обсуждался вопрос окончательного урегулирования нефтяного спора между Багдадом и Эрбилем, длящегося более двух лет. Особое внимание было уделено возобновлению эксплуатации нефтепровода Киркук–Джейхан. Благодаря посредничеству США и результатам встречи Эрдогана с президентом Трампом был достигнут предварительный консенсус по распределению доходов от экспорта нефти. После парламентских выборов в Ираке, запланированных на ноябрь этого года, Турция рассчитывает заключить новое энергетическое соглашение, чтобы стабилизировать функционирование транспортного коридора и восстановить энергетический транзит.
Однако главным нерешенным вопросом остается реализация проекта «Путь развития», который должен превратить Ирак в ключевое транзитное звено в контексте транспортного коридора «Восток-Запад», соединяющего Персидский залив с Европой через Турцию. Между Эрбилем и Багдадом сохраняются разногласия по маршруту трубопровода и вопросам юрисдикции над ним. Курдская сторона настаивает на сохранении автономного контроля над транспортным узлом, тогда как Багдад требует передачи управления проектом федеральным структурам, рассматривая его как стратегический актив общенационального значения.
Пока же международное сообщество и региональные наблюдатели пристально следят за тем, какой формат компромисса предложит Турция, являющаяся одновременно и потенциальным арбитром, и заинтересованным инвестором.