USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Хуситы успокоились

13:26 715

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа.

«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер (хуситов) распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев», - сказал он.

По его словам, хуситы готовы возобновить атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения с ХАМАС о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Отметим, Израиль и радикальное движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

Согласно документу, стороны обязались полностью прекратить боевые действия и обеспечить безопасные условия для проведения обмена заложниками и заключенными.

ХАМАС в рамках соглашения должен передать 48 заложников, включая тела погибших израильтян. В ответ Израиль освободит около 2 000 палестинских заключённых, среди которых порядка 250 приговорены к пожизненному сроку, а также несколько сотен задержанных во время боевых действий в Газе.

Армия обороны Израиля в соответствии с соглашением обязалась отвести свои подразделения от ряда позиций внутри сектора, сохранив контроль над ключевыми рубежами безопасности. Отвод войск считается первым этапом более широкого процесса урегулирования, который предусматривает обсуждение дальнейшего статуса Газы и мер по демилитаризации.

Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 49
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 2252
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 2530
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 4860
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 3559
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 1906
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8278
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3390
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 3106
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 1843
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 3789

ЭТО ВАЖНО

Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 49
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 2252
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 2530
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 4860
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 3559
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 1906
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8278
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3390
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 3106
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 1843
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 3789
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться