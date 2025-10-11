Хуситы успокоились

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить удары по израильской территории, а также нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль соблюдает соглашение о перемирии в секторе Газа.

«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась. Лидер (хуситов) распорядился наблюдать за тем, как Израиль соблюдает условия соглашения. От этого будут зависеть дальнейшие действия Йемена в вопросе поддержки палестинцев», - сказал он.

По его словам, хуситы готовы возобновить атаки, если Израиль будет нарушать условия соглашения с ХАМАС о прекращении огня, в том числе касающиеся освобождения палестинских заключенных и доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Отметим, Израиль и радикальное движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

Согласно документу, стороны обязались полностью прекратить боевые действия и обеспечить безопасные условия для проведения обмена заложниками и заключенными.

ХАМАС в рамках соглашения должен передать 48 заложников, включая тела погибших израильтян. В ответ Израиль освободит около 2 000 палестинских заключённых, среди которых порядка 250 приговорены к пожизненному сроку, а также несколько сотен задержанных во время боевых действий в Газе.

Армия обороны Израиля в соответствии с соглашением обязалась отвести свои подразделения от ряда позиций внутри сектора, сохранив контроль над ключевыми рубежами безопасности. Отвод войск считается первым этапом более широкого процесса урегулирования, который предусматривает обсуждение дальнейшего статуса Газы и мер по демилитаризации.