Исключат ли Армению из «черного списка» ЕС?

Вопрос о будущем Армении в авиационном «черном списке» ЕС будет решен в ноябре 2025 года. Об этом армянским журналистам сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур страны в ответ на письменный запрос.

В ведомстве отметили, что процесс по исключению Армении из списка начался 13 ноября 2024 года, когда состоялась первая встреча представителей Армении и Директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту (ЕКМТ). 1 октября Комитет гражданской авиации Армении направил в ЕКМТ официальное обращение с просьбой о пересмотре статуса. 24 декабря армянская сторона передала пакет документов, подтверждающих устранение выявленных ранее нарушений, для их официальной ратификации и последующего принятия решения.

«В начале сентября Европейская комиссия провела в Армении комплексную оценочную миссию, в ходе которой был осуществлен всесторонний аудит авиационной безопасности страны», — сообщили в министерстве.

С 1 по 5 сентября специалисты Европейской комиссии проверили деятельность национальных авиационных структур и оценили меры, принятые для устранения недостатков, выявленных еще в 2020 году. По данным ведомства, аудит носил всеобъемлющий характер и выходил за рамки анализа прошлых нарушений.

Результаты проверки будут рассмотрены в ноябре на заседании Комитета по авиационной безопасности Европейской комиссии (EU Air Safety Committee). Тогда и будет принято решение о возможном исключении армянских авиакомпаний из «черного списка» ЕС. До этого момента армянская сторона воздерживается от прогнозов.

Напомним, в 2020 году Еврокомиссия включила все армянские авиакомпании в «черный список» по безопасности полетов, что означает запрет на эксплуатацию воздушного пространства стран ЕС из-за несоответствия международным стандартам авиационной безопасности. Армения оказалась в этом списке наряду с Афганистаном, Анголой, Конго, Непалом, Суданом и другими странами.

Тем не менее 15 ноября 2021 года Армения и Европейский союз подписали общее авиационное соглашение, предоставившее авиакомпаниям обеих сторон право на свободные полеты между странами. Однако реализация соглашения возможна лишь при условии, что Армения продолжит адаптацию национального законодательства к нормам ЕС в сферах авиационной безопасности, управления воздушным движением, экологии, экономического регулирования и защиты прав потребителей.