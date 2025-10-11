Ливанцы накрыли палестинца и бразильца

Ливанские органы безопасности объявили о ликвидации «израильской шпионской сети», которая, как сообщают зарубежные СМИ, занималась организацией убийств и подготовкой терактов в стране.

В ходе проведенной операции изъят ряд транспортных средств и оборудование, а также арестованы участники, среди которых были лица палестинского, ливанского и бразильского происхождения.

В заявлении служб безопасности Ливана отмечается, что подробности и обстоятельства дела будут обнародованы после завершения расследования, «проводимого под надзором соответствующих органов», сообщает Shafaq News.