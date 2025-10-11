В Израиле появились американские военные

В Израиль начали прибывать американские солдаты, которым поставлены задачи по осуществлению поддержки и наблюдению за реализацией соглашения об урегулировании в секторе Газа.

«Из США и некоторых стран Ближнего Востока в Израиль начали прибывать американские военнослужащие, которые учредят координационный центр по наблюдению и реализации режима прекращения огня в Газе», - сообщает в субботу телеканал ABC News, отмечая, что в центре будут работать 200 американских солдат.

Они будут задействованы на инженерных и транспортных работах, в планировании и логистике, а также в обеспечении безопасности.

При этом собеседники телеканала подчеркнули, что ни один американский солдат не будет размещен в секторе Газа.