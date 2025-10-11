Patriot оказались бессильны против российских ракет

Эффективность американских систем противовоздушной обороны Patriot, развернутых в Украине, резко снизилась — с 42% до 6%. Об этом заявил в эфире телеканала «Эспрессо» бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, падение результативности связано с модернизацией российских ракет, которые теперь активнее маневрируют и уклоняются от зенитного огня. «У нас и так батарей Patriot немного, а теперь враг, проводя разведку, наносит удары там, где их нет. А если и есть Patriot, то россияне применяют те ракеты, с которыми уже произведена модификация, позволяющая им быть более эффективными», — отметил Романенко.

По словам генерала, речь идет, в частности, о модернизированных комплексах «Искандер-М», которые могут запускать как баллистические, так и крылатые ракеты (вариант «Искандер-К»), а также о гиперзвуковых ракетах «Кинжал», запускаемых с самолетов МиГ-31 и отличающихся повышенной скоростью на финальном участке полета.