USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Patriot оказались бессильны против российских ракет

14:39 500

Эффективность американских систем противовоздушной обороны Patriot, развернутых в Украине, резко снизилась — с 42% до 6%. Об этом заявил в эфире телеканала «Эспрессо» бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, падение результативности связано с модернизацией российских ракет, которые теперь активнее маневрируют и уклоняются от зенитного огня. «У нас и так батарей Patriot немного, а теперь враг, проводя разведку, наносит удары там, где их нет. А если и есть Patriot, то россияне применяют те ракеты, с которыми уже произведена модификация, позволяющая им быть более эффективными», — отметил Романенко.

По словам генерала, речь идет, в частности, о модернизированных комплексах «Искандер-М», которые могут запускать как баллистические, так и крылатые ракеты (вариант «Искандер-К»), а также о гиперзвуковых ракетах «Кинжал», запускаемых с самолетов МиГ-31 и отличающихся повышенной скоростью на финальном участке полета.

Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 66
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 2269
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 2538
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 4862
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 3570
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 1909
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8279
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3390
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 3109
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 1846
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 3793

ЭТО ВАЖНО

Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 66
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 2269
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 2538
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 4862
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 3570
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 1909
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8279
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля
Трамп в союзе с Путиным против Нобеля главная тема
00:35 3390
Россия просит, США непреклонны
Россия просит, США непреклонны
11:13 3109
Заложников освободят в понедельник
Заложников освободят в понедельник обновлено 12:39
12:39 1846
Асад целыми днями играет в видеоигры
Асад целыми днями играет в видеоигры
10:30 3793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться