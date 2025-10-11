USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Опять горит уфимский нефтезавод

14:58 1826

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили о пожаре на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-УНПЗ» в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным издания «РБК-Украина», возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЕЛОУ-АВТ-6.

Официальных подтверждений информации об атаке и ее последствиях на момент публикации не поступало. Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате пяти БПЛА над территорией региона.

13 сентября текущего года «Башнефть-УНПЗ» уже подвергался атаке беспилотников. Тогда дроны повредили установки и трубопроводы на двух заводах «Башнефти» в Уфе.

У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 1156
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2171
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 4886
Турция готовит войска
Турция готовит войска
15:10 2493
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 1827
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 3983
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3407
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5164
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 5062
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 2541
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8842

