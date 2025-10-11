Опять горит уфимский нефтезавод

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили о пожаре на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-УНПЗ» в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным издания «РБК-Украина», возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЕЛОУ-АВТ-6.

Официальных подтверждений информации об атаке и ее последствиях на момент публикации не поступало. Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате пяти БПЛА над территорией региона.

13 сентября текущего года «Башнефть-УНПЗ» уже подвергался атаке беспилотников. Тогда дроны повредили установки и трубопроводы на двух заводах «Башнефти» в Уфе.