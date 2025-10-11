Турция готовит войска

Проект президентской резолюции, предусматривающий участие турецких солдат в «Силовых подразделениях Газы», будет представлен на рассмотрение парламента Турции после завершения экспертных оценок, сообщает TRT Haber.

Председатель фракции Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер заявил, что министерства иностранных дел, национальной обороны и национальная разведка уже работают над деталями.

Он отметил, что сначала будут подготовлены рамки и условия — например, длительность действия резолюции, специфика ее полномочий и особенности ситуации в Газе.

Гюлер добавил, что в этом месяце парламенту будут представлены другие резолюции (по Сирии, Ираку, Ливану, Центральной Африке и Мали), срок действия которых истекает. После того как все ведомства завершат свои анализы, документ будет направлен руководству законодательного органа.

Кроме того, Гюлер подчеркнул, что Турция «остается на стороне народа Палестины» и в парламент будут вноситься все необходимые инициативы, требуемые в этом направлении.