Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Кямаледдин Гейдаров выслушал проблемы сальянцев

15:29 369

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в регионах, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 11 октября 2025 года провел прием жителей Сальянского и Нефтчалинского районов в Сальяне, в здании Муганского регионального центра министерства.

Сначала министр посетил бюст общенационального лидера Гейдара Алиева во дворе центра, возложил цветы и почтил память великого лидера.

Большинство обращений жителей на приеме у министра были решены на месте, по некоторым вопросам руководителям структур министерства поручено принять меры в соответствии с законом.

Прием граждан также проводили заместители министра и руководители подразделений министерства.

У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 1162
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2172
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 4886
Турция готовит войска
Турция готовит войска
15:10 2497
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 1828
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 3986
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3408
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5165
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 5065
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 2543
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8842

