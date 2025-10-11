Кямаледдин Гейдаров выслушал проблемы сальянцев

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в регионах, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 11 октября 2025 года провел прием жителей Сальянского и Нефтчалинского районов в Сальяне, в здании Муганского регионального центра министерства.
Сначала министр посетил бюст общенационального лидера Гейдара Алиева во дворе центра, возложил цветы и почтил память великого лидера.
Большинство обращений жителей на приеме у министра были решены на месте, по некоторым вопросам руководителям структур министерства поручено принять меры в соответствии с законом.
Прием граждан также проводили заместители министра и руководители подразделений министерства.