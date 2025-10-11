USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе

15:46 1882

Бывший начальник Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майор Низами Ширинов вышел на свободу.

Срок наказания Н.Ширинова — 4 года и 6 месяцев — полностью истек. Он был освобожден 7 октября из исправительного учреждения №9.

Отметим, Н.Ширинов был арестован в апреле 2021 года вместе с Мовламом Шихалиевым, руководившим тогда Главным следственным управлением. Его признали виновным в том, что, действуя в составе организованной группы, он присваивал в крупных размерах имущество и денежные средства отдельных лиц, вымогал крупные взятки под угрозами, а также занимался легализацией имущества, добытого преступным путём.

Согласно окончательному решению Верховного суда, Ширинов был приговорён к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 1164
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2173
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 4886
Турция готовит войска
Турция готовит войска
15:10 2498
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 1828
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 3986
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3408
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5165
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 5065
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 2543
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8842

ЭТО ВАЖНО

У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
У Трампа рассказали, какие карты могут разыграть против Путина
15:53 1164
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут
Эрдоган и Барзани собирают пазл. И Абди тут как тут наша корреспонденция
13:09 2173
Когда мир хуже войны
Когда мир хуже войны горячая тема; все еще актуально
01:17 4886
Турция готовит войска
Турция готовит войска
15:10 2498
Опять горит уфимский нефтезавод
Опять горит уфимский нефтезавод
14:58 1828
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
Разбился российский военный вертолет: никто не выжил
13:35 3986
Олигархи правящего класса… террористического капитализма
Олигархи правящего класса… террористического капитализма о вечном
11:43 3408
Не просто Мария
Не просто Мария продолжение главной темы; все еще актуально
01:02 5165
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
Ильхам Алиев наградил Севиль Алиеву
12:17 5065
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
«Демократы» с олигархом Царукяном бросают вызов Пашиняну
12:03 2543
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои»
Азербайджанцы в тайной сети «сына царя Трои» продолжение громкого расследования
02:33 8842
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться