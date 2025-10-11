Бывший главный контрразведчик Низами Ширинов на свободе

Срок наказания Н.Ширинова — 4 года и 6 месяцев — полностью истек. Он был освобожден 7 октября из исправительного учреждения №9.

Отметим, Н.Ширинов был арестован в апреле 2021 года вместе с Мовламом Шихалиевым, руководившим тогда Главным следственным управлением. Его признали виновным в том, что, действуя в составе организованной группы, он присваивал в крупных размерах имущество и денежные средства отдельных лиц, вымогал крупные взятки под угрозами, а также занимался легализацией имущества, добытого преступным путём.

Согласно окончательному решению Верховного суда, Ширинов был приговорён к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.